هواوي تصدم أمريكا بصنع أول معالج في الصين

نجحت شركة “هواوي تكنولوجيز” في تجاوز العقوبات الأمريكية عبر تصنيع معالج متطور بقياس 7 نانومتر، لتشغيل أحدث هواتفها الذكية Mate 60 Pro ما أحدث صدمة لدى صانعي القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تحقيق الصين تقدماً مبكراً في حملتها القومية لتجاوز الجهود الأمريكية لاحتواء صعودها في مجال التكنولوجيا المتقدمة، كما أوردت وكالة “بلومبيرج”.

ويتم تشغيل هاتف “Mate 60 Pro” الصيني الذي تنتجه “هواوي” بواسطة شريحة جديدة تم تصنيعها في الصين. ويعدّ أول معالج يستخدم تقنية “7 نانومتر” الأكثر تقدماً.

ويشير هذا الاستخدام إلى أن الحكومة الصينية، تحرز تقدماً في محاولاتها لبناء نظام بيئي محلي للرقائق. ولا يزال هناك الكثير من الغموض عن التقدم الذي تم إحرازه، بما في ذلك إمكانية تصنيع الرقائق بكميات كبيرة، أو بتكلفة معقولة.

ويثير هاتف “Mate 60” تساؤلات جدية حول مدى فعالية الحملة العالمية التي تقودها الولايات المتحدة، لمنع الصين من الوصول إلى التكنولوجيا المتطورة، مدفوعةً بمخاوف من إمكانية استخدامها لتعزيز القدرات العسكرية الصينية.

بدوره، قال دان هاتشيسون، نائب رئيس شركة “TechInsights”: “إنه بيان مهم للغاية بالنسبة إلى الصين، أن التقدم التكنولوجي لشركة “أس أم آي سي” الصينية يسير في مسار متسارع، ويبدو أنه قد عالج المشكلات التي تؤثر في الإنتاجية في تقنية 7 نانومتر.”

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، في أيار/مايو الفائت، “أنّ العقوبات الأميركية على الصين، حفّزت شركات التكنولوجيا الصينية على تسريع البحث، لتطوير ذكاء اصطناعي متقدم من دون الاعتماد على أحدث الرقائق الأمريكية”.

وفي آب/أغسطس من العام الماضي، ذكرت وكالة “شينخوا” الصينية للأنباء، أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وقع قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم للعام 2022، في محاولة لإنعاش قطاعي العلوم والتكنولوجيا والرقائق في الولايات المتحدة من خلال تقديم حوافز لصانعي الرقائق وإجبارهم على الانحياز إلى طرف دون الآخر.

وقد طرحت شركة هواوي، مؤخرا، هاتفها الذكي الجديد Mate 60 Pro الذي ينتمي إلى فئة الهواتف الرائدة، ويبلغ سعره نحو 900 يورو.

ويقدم الهاتف، مجموعة من المواصفات التي تجعله منافسا شرسا لهواتف آيفون وسامسونج، خاصة أنه يتفوق في معادلة القيمة مقابل السعر، لأنه أرخص بكثير من منافسيه القويين.

وتصميم الهاتف زجاجي بالكامل مع إطار من الألومنيوم، بشاشة LTPO أوليد فائقة الجودة مقاسها 6.82 بوصة، بتردد 120 هيرتز، بكثافة 440 بكسل، مغطاة بطبقة حماية كونلون 5.

ويعمل الهاتف بنظام تشغيل هارموني الخاص بهواوي مع معالج كيرين 9000S من هواوي أيضا، مع ذاكرة رام 12 جيجا وذاكرة داخلية 256 أو 512 أو 1 تيرابايت.

والكاميرا الرئيسية تقدم مواصفات مذهلة ومزايا متطورة للغاية، الأولى بدقة 50 ميجابكسل، مع تقنية المثبت البصري OIS إضافة إلى تقنية PDAF و Laser AF.