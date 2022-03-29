هواوي تبرز قدرات التصوير الفائق في عرض خاص برمضان مع هاتف نوفا 9 سي إي

أعلنت هواوي عن تقديم عرض خاص برمضان لهاتف نوفا 9 سي إي HUAWEI nova 9 SE وتقول الشركة بمناسبة قدوم شهر الرمضان وتقديم هذا الهاتف الجوال المزود بقدرت تصوير هائلة إن هذا الشهر يحمل العديد من فرص التلاقي الاجتماعي ويقدم جميع أنواع الصور ومقاطع الفيديو لجعل هذه الذكريات تدوم إلى الأبد، سواء كانت صور السيلفي مع الأصدقاء والعائلة، أو لقطات من عن قرب لطاولات الإفطار اللذيذة، وما إلى ذلك. و إذا كنت ترغب في التقاط لقطات وتسجيل مقاطع فيديو رائعة، وليست جيدة فقط فهذا يتطلب بعض الإبداع وكاميرا جيدة. IMAGE HER مع أحدث هواتفها الذكية ، HUAWEI nova 9 SE ، كشفت هواوي النقاب عن أحد أكثر الهواتف الذكية متوسطة المدى إثارة لهذا الموسم ، مع زيادة الطلبات المسبقة في الإمارات سبع مرات مقارنة بسابقه. يوازن هاتف HUAWEI nova 9 SE بين الشكل والوظيفة، ويتميز بنظام كاميرا رباعية عالية الدقة مدعمة بالذكاء الاصطناعي وشحن فائق السرعة من هواوي بقدرة 66 واط وشاشة عرض كاملة بتصميم أنيق ونحيف. فيما يلي بعض النصائح التي يمكنك استخدامها لالتقاط بعض الصور الرائعة لوجبات الإفطار والسحور مع هذا الهاتف الذكي الرائع. استمتع بتجربة غير عادية مع التصوير عالي الوضوح بدقة 108 ميجابكسل تجمعات الإفطار الجميلة، وجلسات الاحاديث المضحكة مع عائلتنا وأحبائنا، والأطفال الذين يصنعون الفوانيس الورقية. كل هذه لحظات رائعة تريد الاحتفاظ بها.

لا أحد يستطيع أن يوقف الوقت، ولكن لا يزال بإمكانك التمسك بتلك اللحظات الجميلة عبر الصور. يمكنك التقاط جميع لحظاتك الثمينة في رمضان بتفاصيل واضحة مع الكاميرا الرباعية بدقة 108 ميجابكسل المدعمة بالذكاء الاصطناعي في هاتف HUAWEI nova 9 SE. يمكن أن تساعدك الدقة العالية في اقتصاص الصور وإعادة تأطيرها دون فقدان الجودة. تحدث معظم الأحداث الجديرة بالتقاط الصور في رمضان بعد حلول الظلام، وهو ما يعني بدوره إضاءة أقل. لحسن الحظ، فإن هاتف HUAWEI nova 9 SE مزود بمستشعر كبير مقاس 1 / 1.52 بوصة بدقة ممتازة وحساسية للضوء. ينتج عن ذلك جودة صورة رائعة وأداء أفضل في الإضاءة المنخفضة. إلى جانب الكاميرا ذات الزاوية العريضة، توجد أيضًا كاميرات ذات زاوية عريضة للغاية وكاميرات ماكرو إذا كنت تريد تغيير شكل صورك. عدسة التصوير العريضة هي ما تحتاجه لإدخال الجميع في إطار واحد. جرب كاميرا الماكرو إذا كنت تريد التقاط صور للحلويات والأطباق بطرق أكثر تشويقًا. إن الشيء الرائع في هاتف HUAWEI nova 9 SE هو أنه حتى كاميرا السيلفي الأمامية يمكنها التقاط صور ممتازة في الليل. لذلك، لا يهم ما إذا كنت تلتقط صور سيلفي في الإضاءة الخلفية أو في ظروف الإضاءة المنخفضة؛ سيبدو كل شخص في الإطار مذهلًا بغض النظر. أيضًا، تتمتع كاميرا الصور الشخصية بمجال رؤية واسع بما يكفي لتناسب الكثير من الأشخاص في الإطار.

تبدو مثالية لتلك الصور الشخصية الجماعية مع جميع أصدقائك وعائلتك، أليس كذلك؟! لا تنفد الطاقة سيكون لديك المزيد من الوقت للعب الألعاب ومشاهدة مسلسلاتك المفضلة وما إلى ذلك خلال شهر رمضان. كل هذا يتطلب الكثير من الطاقة. ولكن لا داعي للقلق بشأن نفاد طاقة البطارية عندما يكون لديك شحن فائق السرعة من هواوي – HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط. سوف يستغرق الأمر 15 دقيقة فقط لشحن الهاتف حتى 66٪ و 36 دقيقة فقط لشحن البطارية بالكامل. هذه طاقة كافية لعدة ساعات من الترفيه في جلسة شحن قصيرة. كن مبدعًا قدر الإمكان تعمل ميزات التدوين الإبداعية على هذا الهاتف على تسهيل التسجيل من وجهات نظر متعددة ودمجها معًا في لقطة واحدة. بفضل ميزة التسجيل الأمامي / الخلفي المستمر، يمكنك التبديل بين الكاميرات الأمامية والخلفية، مما يتيح لك التسجيل بسلاسة في ملف فيديو واحد. يتيح لك تسجيل الفيديو مزدوج العرض عرض رد فعلك المباشر على الأحداث، باستخدام الكاميرات الأمامية والخلفية في نفس الوقت دون الحاجة إلى التحرير. وبالمثل، عندما تريد عرض صورة كبيرة ومزيد من التفاصيل، يمكنك التقاط لقطة بزاوية عريضة وقريبة في وقت واحد باستخدام الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل وعدسة بزاوية عريضة للغاية بدقة 8 ميجابكسل. بعد الانتهاء من التصوير، استخدم تطبيق Petal Clip المثبت مسبقًا لإضافة القليل من الذوق الفني إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك. ميزات واجهة المستخدم EMUI 12 الرائعة لتبسيط حياتك مع واجهة المستخدم EMUI 12، يمكنك الاستمتاع بتجربة سلسة حتى بعد استخدام الجهاز لفترة طويلة من الوقت. بفضل ميزة One Hop Connection عبر اتصالات المجال القريب (NFC)، يمكن لهاتف HUAWEI nova 9 SE الاقتران بأجهزة هواوي الأخرى مباشرةً. عند إقران هاتف HUAWEI nova 9 SE مع ساعة ذكية من هواوي أو مكبر صوت تكون التجربة بديهية وسهلة. أخيرًا، يأتي الهاتف مع متجر AppGallery الموثوق به والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن، حيث يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة واستكشاف والعثور على وتنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة. عرض رمضان الخاص: الآن يمكن للمتسوقين في الإمارات العربية المتحدة الاستمتاع بعروض هواوي الرمضانية الخاصة على مجموعة منتجات هواوي بما في ذلك هاتف HUAWEI nova 9 SE الجديد بسعر 1199 درهم إماراتي بألوان Midnight Black و Crystal Blue و Pearl White. عرض رمضان يوفر الهدايا عند الشراء. -أنتهى- نبذة عن مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين تتوفر منتجات وخدمات هواوي في أكثر من 170 دولة ويستخدمها ثلث سكان العالم. تم إنشاء أربعة عشر مركزًا للبحث والتطوير في دول حول العالم، بما في ذلك ألمانيا والسويد، وروسيا، والهند والصين. تعد مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين واحدة من ثلاث وحدات أعمال تابعة لشركة هواوي وتغطي الهواتف الذكية وأجهزة الحواسيب والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء والخدمات السحابية وما إلى ذلك. تم بناء شبكة هواوي العالمية على أكثر من 30 عامًا من الخبرة في صناعة الاتصالات وهي مكرسة لتقديم أحدث التطورات التكنولوجية إلى المستهلكين حول العالم.