هواتف آيفون 15 تغير لونها وأبل توضح كيفية تنظيفها

ردت شركة “أبل” على ما ورد من شكاوى بشأن تغير لون الإطار المعدني لهاتف “آيفون 15 برو” بعد فترة قصيرة من الاستخدام، بالقول إن حمل هاتف “آيفون 15 برو” و”آيفون 15 برو ماكس” بدون حافظة يمكن أن يؤثر على لون إطار التيتانيوم الجديد، على الأقل مؤقتاً.

وأظهرت صور تداولها عملاء الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجود بصمات للأصابع على الإطار المعدني المصنوع من التيتانيوم لتلك الهواتف، وخاصةً في المساحة التي توجد فيها الأزرار الجانبية.

وذكرت “أبل” على موقعها الإلكتروني أن الهواتف الجديدة تتميز بزجاج ذات تشطيبات غير لامعة متطورة إما على الزجاج الخلفي أو حول منطقة الكاميرا، وأنه مع الاستخدام العادي، قد يُظهر الزجاج المزخرف الموجود على “آيفون” علامات نقل المواد من الأشياء التي تتلامس مع الهاتف، مثل الجينز أو العناصر الموجودة في الجيب. وقد يشبه نقل المواد الخدش، ولكن يمكن إزالته في معظم الحالات.

The finger prints look shockingly bad ? Blue Titanium and Natural Titanium ? pic.twitter.com/c8laYUPuYf — Andrew Clare (@andrewjclare) September 15, 2023

وقد يؤدي الزيت الموجود على جلد اليد إلى تغيير لون الشريط الخارجي مؤقتاً. وسيؤدي مسح جهاز “آيفون” بقطعة قماش ناعمة ورطبة قليلاً وخالية من الوبر إلى استعادة المظهر الأصلي.

وأوردت بعض الإرشادات لتنظيف الهاتف ومنها:

تنظيف “آيفون” على الفور إذا لامس أي شيء قد يسبب بقعاً أو أضراراً أخرى – على سبيل المثال، الأوساخ أو الرمل، أو الحبر، أو المكياج، أو الصابون، أو المنظفات، أو الأحماض أو الأطعمة الحمضية، أو المستحضرات.

وتتضمن إرشادات التنظيف:

فصل جميع الكابلات ووقف تشغيل جهاز “آيفون”.

استخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة قليلاً وخالية من الوبر — على سبيل المثال، قطعة قماش خاصة بالعدسات.

تجنب وصول الرطوبة إلى الفتحات.

عدم استخدام منتجات التنظيف إلا إذا اتبعت تعليمات تنظيف جهاز “آيفون”.

عدم استخدام الهواء المضغوط.

وأكدت الشركة أن جهاز “آيفون” يتمتع بطبقة مقاومة للزيوت وطاردة للزيوت ومقاومة لبصمات الأصابع. وستؤدي منتجات التنظيف والمواد الكاشطة إلى تقليل الطبقة وقد تؤدي إلى خدش جهاز “آيفون”.