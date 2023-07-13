هنقرستيشن تمول شركائها من المنشآت المتوسطة والصغيرة



أطلقت “شركة هنقرستيشن المحدودة مشروعها المشترك التجريبي للشراكة التسويقية لتمويل شركائها من المنشآت المتوسطة والصغيرة، مع شركة المرابحة المرنة للتمويل “مرنة”.



ويسعى المشروع الذي يستهدف قطاع الأعمال للتوسع في مجال التمويل عبر تقديم خدمات مالية مبتكرة لشركاء هنقرستيشن، تتوافق مع تطلعات الشركة عبر إيجاد حلول مالية مبتكرة ورائدة؛ من خلال الشراكات الاستراتيجية مع الشركات المرخصة من قبل البنك المركزي السعودي.





ويتميز المنتج بتوفير منصّة رقمية لشركاء هنقرستيشن لتقديم طلب التمويل دون الحاجة لأي تعامل ورقي، والتي تجعلها رائدة بتميزها في سهولة التقديم وسرعة الإجراءات؛ حيث تم تطويره بالربط مع أنظمة وزارة التجارة “واثق” والجهات ذات العلاقة؛ مما يعني أن شركاء هنقرستيشن يمكنهم التقديم للحصول على الموافقة الفورية خلال فترة زمنية قصيرة، على أن يتمّ إيداع مبلغ التمويل خلال 24 ساعة حسب الشروط والأحكام الواردة أثناء تقديم الطلب.





كما تنتهز شركة هنقرستيشن المحدودة الفرصةَ للتقدم بالشكر الجزيل لقيادة المملكة العربية السعودية الحكيمة، على دعمها المستمرّ لبيئة التطوير والابتكار، كذلك إلى الجهة المشرعة البنك المركزي السعودي في الدعم اللامحدود لتمكين القطاعات غير البنكية في المساهمة الفعالة في النمو والابتكار في مجال خدمات ومنتجات التقنية المالية”