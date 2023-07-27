هندرسون ينضم إلى قافلة الواصلين إلى الدوري السعودي بالتوقيع مع الاتفاق

أعلن لاعب خط وسط منتخب إنكلترا جوردان هندرسون نهاية مسيرته مع فريق ليفربول للانضمام إلى فريق الاتفاق السعودي.

وقرر هندرسون قبول العرض السعودي للعمل تحت قيادة أسطورة “الريدز” ستيفن جيرارد، الذي تم تعيينه في وقت سابق من هذا الشهر مدرباً للفريق.

وبحسب التقارير الإعلامية فإن الاتفاق عرض راتبًا يصل إلى 700 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا على هندرسون.

ونشر الاتفاق على حسابه في تويتر فيديو مرحبا بلاعبه الجديد، وكتب: ” قائد، محارب.. نحن بباسطة سعداء لأنه معنا.. هندروسون في الاتفاق”.

A leader ?? A warrior ⚔️



We’re simply thrilled to have him ❤️?



Henderson is ETTIFAQI ?✨#HendersonEttifaqi pic.twitter.com/GIj8kggxtn — Ettifaq Club (@Ettifaq_EN) July 27, 2023

وانضم هندرسون إلى قائمة طويلة من لاعبي الصف الأول الذين تعاقدوا مع فرق سعودية مثل زميله السابق البرازيلي روبرتو فيرمينو، ونجوم تشيلسي السابقين إدوارد ميندي، وكاليدو كوليبالي ونغولو كانتي بالإضافة إلى الفائز بالكرة الذهبية كريم بنزيمة، والأسطورة كريستيانو رونالدو الذي فتح الباب أمام استقدام اللاعبين المميزين مطلع العام الجاري يتعاقده مع النصر.

أمضى اللاعب البالغ من العمر 33 عاما 12 موسما في آنفيلد، حيث قاد ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنكليزي وكأس إنكلترا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وعلى الرغم من بقاء عامين على عقده، وافق هندرسون، خريج أكاديمية سندرلاند، على راتب كبير للانضمام إلى جانب جيرارد.

وكان هندرسون نشر مقطع فيديو على حسابه في إنستغرام رسالة وداع عاطفية إلى جماهير “الريدز”.

وقال: “من الصعب أن تضع 12 عامًا في كلمات، ومن الأصعب حتى أن أقول وداعًا”.

وأضاف: “سأظل دائمًا مع ليفربول، حتى يوم مماتي، شكرًا على كل شيء، لن تسير وحدك أبدًا”.

وظهر لاعب منتخب إنكلترا في مقطع الفيديو وهو يجلس للمرة الأخيرة في غرفة ملابس ليفربول، قبل أن يخرج إلى ملعب أنفيلد، ووقف في نصف الملعب.

وتذكر خلال مقطع الفيديو يومه الأول في ليفربول، حيث نشر صورًا من توقيع عقده مع النادي، واستذكر الكثير من لحظاته مع النادي.