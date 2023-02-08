أطلقت همم جميل، إحدى مبادرات مجتمع جميل السعودية المكرسة لتمكين ذوي الإعاقة، مؤخرا، برنامجاً تدريبياً بعنوان “كيف تبدأ عملك الحر”، بهدف تطوير مهارات التجارة الإلكترونية لدى الأشخاص من ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية.

وتناول البرنامج على مدى شهر كامل جلسات تدريبية وإرشادية متخصصة لتسهيل وصول ذوي الإعاقة إلى أهم الوسائل التقنية المستخدمة في مجال التجارة الإلكترونية.

وانعقد البرنامج الافتراضي في الفترة من 18 ديسمبر 2022 إلى 16 يناير 2023 بمشاركة 15 متدرب ومتدربة تراوحت أعمارهم بين 18 إلى 30 سنة، وتم اختيارهم بمساعدة جمعية “إيفاء” لرعاية ذوي الإعاقة، وهي شريك أساسي في البرنامج، حيث قامت بترشيح مشاركين يمتلكون معرفة تقنية واطلاع مبدئي على عالم الأعمال.

همم جميل مبادرة تهدف إلى التزويد بالمهارات

وهمم جميل هي مبادرةٌ تختص بتمكين ذوي الإعاقة اجتماعياً واقتصادياً ومهنياً، وتنطوي تحت مظلة مؤسسة مجتمع جميل السعودية الساعية إلى تمكين أفراد المجتمع وعلاج التحديات التي تواجههم.

وانقسّم البرنامج إلى جلسات إرشادية متخصصة و8 أيام من التدريب العملي بإشراف نخبة من خبراء المجال، وذلك بهدف صقل مهارات المتدربين في استخدام أدوات تطوير الأعمال، والإدارة المالية، والتسويق، مع إمكانية دعم المتخرجين من الدورة بقروض تمويلية لإطلاق أعمالهم بالتنسيق مع شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر.

وتكمن أهمية هذا البرنامج في اتباعه لـ”منهج التمكين” القائم على مساعدة الأفراد لصنع فرص عملهم بأنفسهم وتطويرها مستقبلاً. وإلى جانب إطلاق المتاجر الإلكترونية، استهدف المعسكر التدريبي إطلاق مشاريع الأعمال الحرة ذات الفرص والمرونة التي تتناسب مع ظروف أصحاب الهمم، وبالتالي رفع نسب نجاح الخريجين في الانطلاق إلى عالم ريادة الأعمال.

تعليقاً على المبادرة قال عبد الله طلب، مدير البرامج الاجتماعية في مجتمع جميل السعودية: “تهدف مبادرة همم جميل وبرامجها إلى تزويد الأشخاص من ذوي الإعاقة بالمعارف والمهارات والأدوات اللازمة لتحقيق الدخل والمساعدة في توفير فرص العمل، وإننا فخورون بإطلاق برنامج “كيف تبدأ عملك الحر” لنمكن المستفيدين من الوصول إلى أحدث التقنيات بالتكافؤ مع نظرائهم، ولنضمن شمول التنمية الاقتصادية لكافة أفراد المجتمع”.

وأضاف: “تعد التجارة الإلكترونية صناعة حيوية وسريعة التطور في المملكة، وبالتالي ستساعد الأشخاص من ذوي الإعاقة على توسيع نطاق وصولهم إلى أسواق جديدة وستزيد من مساهمتهم في الاقتصاد السعودي.”