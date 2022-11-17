هل ينقذ قدامى المحاربين مصنع فوكسكون الصيني لإنتاج آيفون؟

تريد الصين من العسكريين المتقاعدين المساعدة في زيادة الإنتاج في فوكسكون، والذي يعد أكبر مصنع للآيفون في العالم، والذي يقع في مدينة تشنغتشو من خلال الاستعانة بالمحاربين القدامى للعمل في المصنع.

انتشار فيروس كورونا بين عمال مصنع فوكسكون أدى لنقص حاد بالعمالة فيه، ما دعا مكتب شؤون المحاربين القدامى بجيش التحرير الشعبي في المقاطعة للاستعانة بالمتقاعدين في ظل تضرر الإنتاج في المصنع، وحثهم على “الاستجابة لنداء الحكومة” و”المشاركة في استئناف الإنتاج”.

بحسب “BBC” فإن المصنع يقع في مدينة تشنغتشو ، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة، ويعمل فيه أكثر من 200000 عامل وينتج 70 في المائة من أجهزة iPhone على مستوى العالم بمعدل يقترب من 500000 يوميًا.

أما أسباب محاولة الصين الاستعانة بقدامى المحاربين للعمل في المصنع فهي:

• تسبب انتشار فيروس كورونا في إغلاق مؤقت لعدد من مصانع شركة فوكس كون.

• من أجل الحفاظ على معدل الإنتاج وضع مصنع الشركة في تشنغتشو داخل فقاعة منذ بداية عام 2022.

• يتم إرسال أي موظف ثبتت إصابته إلى مراكز الحجر الصحي داخل المصنع، لكن ذلك لم يمنع انتشار الإصابات بين العمال.

• زاد عدد الحالات المصابة في المصنع خاصة في شهر أكتوبر الماضي، في وقت أعلنت مدينة تشنغتشو إغلاقًا في بعض المناطق، ولم يتم الإعلان عن العدد الفعلي للإصابات في فوكسكون.

• أثار تفشي المرض حالة من الذعر داخل المصنع، وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عددًا كبيرًا من العمال يقفزون على الأسوار خارج المصنع في محاولة للفرار.

• العمال الفارون من مصنع فوكسكون اضطروا للسير مسافة أميال لعدم توافر وسائل نقل عام.

• في الوقت نفسه رتبت السلطات المحلية حافلات لإعادة العمال إلى فوكسكون.

• تسببت هذه الأحداث في توقف الإنتاج في فوكسكون وأظهرت أبحاث لـ”تريند فورس” أن ما يزيد قليلاً على ثلثي خطوط الإنتاج في المصنع لا يزال قيد التشغيل.

• قدرت “غلوبال تايمز” الإعلامية التابعة للدولة أن هناك حاجة إلى 10000 عامل إضافي في المصنع.

• موقع “نيت إيست ـ NetEast” كشف أن “فوكس” طلب من الحكومة المحلية إرسال شخص واحد على الأقل من كل قرية إلى المصنع.

يشار إلى أن مصنع فوكسكون يعد الأكبر في مدينة تشنغتشو، والأكبر من حيث التصدير، حيث بلغت صادراته بحلول سبتمبر 2022 نحو 261 مليار يوان، أي ما يعادل 30.9 مليار جنيه إسترليني من المنتجات.