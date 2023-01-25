هل ينضم مودريتش وهازارد إلى رونالدو في النصر السعودي؟

كشفت تقارير صحافية إسبانية أن نادي النصر السعودي دخل في مفاوضات جدية مع لاعبي ريال مدريد الكرواتي لوما مودريتش والبلجيكي إدين هازارد للانتقال إلى صفوفه والانضمام للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال موقع “سبورت” الإسباني إن “العالمي” يهدف إلى تكوين فريق لا يقهر من خلال استقطاب الأسماء الكبيرة. وأشارت إلى أن لائحته تضم أيضاً قائد فريق برشلونة ومنتخب إسبانيا سيرجو بوسكيتس ومدافع باريس سان جيرمان سيرجيو راموس، بعدما كان تعاقد مع الحارس الأرجنتيني أوغوستين روسي ليحل بدلاً من الكولومبي المصاب ديفيد أوسبينا.

هل يتخلى بيريز عن “العجوز” مودريتش؟

ولفتت التقارير إلى أن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز قد يفرط بالنجمين الكبيرين كونه يعدهما من اللاعبين المسنين الذين يفضل الاستغناء عن خدماتهم وتجديد دماء الفريق بلاعبين أصغر سناً.

ويبلغ مودريتش 37 عاماً، في حين أصبح عمر هازارد 32 عاماً.

ويدرس الفريق الإسباني الموضوع أيضاً من جانب اقتصادي كون مغادرة اللاعبين سيؤدي إلى خفض فاتورة الأجور بمقدار 47 مليون يورو.

ويتلقى مودريتش في الموسم قرابة 18 مليون يورو، بينما يتقاضى هازارد 29 مليونا.

وسيفتح هذا الانتقال الباب أمام ريال مدريد لاستقدام الإنكيليزي جود بيلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.