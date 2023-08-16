فادي طنّوس by فادي طنّوس

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هل ينضم لابورت إلى رونالدو وماني في النصر السعودي؟

فادي طنّوس by فادي طنّوس
لابورت

أكدت تقارير صحافية أن نادي النصر السعودي لكرة القدم حصل على موافقة نادي مانشستر سيتي الإنكليزي للتعاقد مع مدافعه الإسباني إيمريك لابورت.

وقال موقع “ذا أثلتيك” البريطاني المتخصص بالأخبار الرياضية إن النصر أنهى المفاوضات مع مانشستر سيتي لضم لابورت، مشيرة إلى أن الأخير يرحب بفكرة الانتقال إلى الدوري السعودي، خاصة بعد تعاقد مانشستر سيتي مع مدافع لايبزيغ السابق ومنتخب كرواتيا، يوسكو جفارديول.

وعانى اللاعب خلال الموسم الماضي من قلة اشراكه في المباريات.

مانشستر سيتي الأعلى قيمة في الدوري الإنكليزي

وفي حال اتمام الصفقة، فإن لابورت سيكمل الكتيبة النصراوية التي باتت حتى الساعة تضم، أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والسنغالي ساديو ماني، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والبرازيلي أليكس تيليس، والإيفواري سيكو فوفانا.

إلى ذلك يلتقي مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا مساء اليوم مع إشبيلية الإسباني بطل الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في مباراة كأس السوبر الأوروبي.

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