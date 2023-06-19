هل ينضم بوسكيتس إلى ميسي في إنتر ميامي؟

ذكرت تقارير اعلامية أن نجم منتخب إسبانيا وبرشلونة السابق سيرجيو بوسكيتس اقترب من إتمام تعاقده مع فريق إنتر ميامي الأميركي بهدف الالتحاق بزميله السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأكدت إذاعة “راك1” أن قائد منتخب إسبانيا السابق سيوقع على عقد لمدة عامين في الأيام المقبلة، عقب شهر من إعلانه ترك برشلونة الذي لعب له طوال مسيرته، فيما كشف ميسي مطلع الشهر الجاري اختياره الانتقال إلى إنتر ميامي.

ولعب بوسكيتس وميسي سوياً في برشلونة منذ عام 2008 وحتى 2021 عندما رحل الأخير إلى باريس سان جيرمان.

وفاز اللاعب بـ31 لقبا في أكثر من 719 مباراة شارك فيها مع الفريق، بما في ذلك الفوز بثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، والفوز بكأس العالم للأندية ثلاث مرات، والفوز بالدوري الإسباني ثماني مرات، والفوز بكأس إسبانيا سبع مرات.