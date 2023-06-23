هل ينضم بروزوفيتش إلى رونالدو في النصر؟

كشفت تقارير إعلامية أن نادي النصر السعودي أوشك على التعاقد مع لاعب الوسط الكرواتي الدولي مارسيلو بروزوفيتش قائد فريق إنتر الإيطالي وصيف بطل أوروبا.

وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق تم بين الطرفين في أمتاره الأحيرة بعدما اتفقهما على كافة الشروط، كما اتفق النادي السعودي مع نظيره الإيطالي على شراء العامين المتبقين من عقد قائده.

وكان برشلونة الإسباني يرغب في التعاقد مع بروزوفيتش (30 عاماً) إلا أن أزمته المالية لم تسمح له بالحصول على اللاعب الذي يراه كثيرون الرجل المناسب لخلافة سيرجيو بوسكيتس والذي أعلن رحيله عن النادي الكاتالوني الشهر الماضي.

وكان بروزوفيتش قد انتقل إلى إنتر صيف 2016 قادماً من دينامو زغرب، ومنذ ذلك الحين وهو قطعة أساسية في خط وسط “النيراتزوري” وكان أحد أسباب بلوغ إنتر نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولعب بروزوفتيش 40 مباراة مع إنتر في جميع البطولات خلال الموسم المنصرم سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6، بينما فاز معه سابقا بالدوري الإيطالي وكأس إيطاليا “مرتين” وكأس السوبر الإيطالي “مرتين”.