هل يلعب محمد صلاح مباراته الأخيرة اليوم مع ليفربول.. شاركنا بتصويتك

أكدت تقارير إعلامية أن النجم المصري محمد صلاح سيلعب مباراته الأخيرة مع ليفربول اليوم الأحد قبل مغادرته النادي متجهاً إلى نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي لكرة القدم.

واشارت التقارير إلى أن صلاح سيغادر بعد انتهاء المباراة أمام نيوكاسل باتجاه المملكة حيث سيخضع للفحوصات الطبية اللازمة واستكمال اجراءات انتقاله.

وكان ليفربول تخلى عن قائده السابق جوردان هندرسون ونجمه البرازيلي فابينيو اللذين انتقلا سابقً إلى الدوري السعودي.

وزعمت قناة الرياضية السعودية أن محمد صلاح سيكمل انتقاله إلى الاتحاد في القريب العاجل.

صلاح طلب الانتقال

يأتي هذا التطور الأخير بعد تقارير من صحيفة “سبورت إيطاليا” تفيد بأن اللاعب أبلغ ليفربول أنه يرغب في الانتقال إلى الدوري السعودي. ويزعم أن الاتحاد طرح عرضا على الطاولة بأكثر من 79 مليون دولار للنجم البالغ من العمر 31 عاما.

وقال التقرير إن الاتحاد فرض مهلة خاصة به تنتهي يوم غد الاثنين لاكتشاف ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق مع اللاعب. وأشار إلى أنه على الأرجح سينجح الاتحاد في مساعيه

وكان صلاح سجل 187 هدفا مع ليفربول في 307 مباراة منذ انضمامه قادما من روما عام 2017.

ولعب صلاح دورا أساسيا في نجاح فريق الألماني يورغن كلوب في الفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا والوصول إلى نهائي آخر في المسابقة. وكان كلوب قد أوقف أي تكهنات بشأن مغادرة نجمه في مؤتمره الصحفي يوم الجمعة.

وأكد الألماني أن ليفربول لا يفكر بالتخلي عن “الفرعون المصري”، وأن الأخير ملتزم بنسبة 100% مع الفريق. وقال: “من الصعب التحدث عن القصص الإعلامية لأنه لا يوجد شيء نتحدث عنه من وجهة نظرنا… محمد صلاح لاعب ليفربول. لا يوجد أي شيء اخر. إذا كان هناك شيء الجواب سيكون لا [انه ليس للبيع]”.

واضاف: “فلسفتي في الحياة هي أنني أفكر في المشكلة عند حصولها. في هذه اللحظة ، لا يوجد شيء. قلت سابقاً إذا كان هناك شيء ما، فإن الجواب سيكون لا. [هو] 100% [باق مع الفريق]”.