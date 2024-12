هل يلزمك 22 تيرا لتخزين صورك ولقطات فيديو لديك؟

أذا أردت أخذ الحيطة من تلف هاتفك الذكي وضياع ما فيه من لقطات بالوضوح العالي، أو غير ذلك من حوادث قد تفقد فيها صورك وملفاتك الهامة، لا بد من التفكير بوسيلة حفظ مضمونة، ومع إطلاق دبليو دي لقرص تخزين بسعة 22 تيرا بايت، لا بد أن تخطط جيدا لطريقة الحفظ في هذه الوسيلة، ومثلا توفر أنظمة التخزين هذه خيارات عديدة عليك الانتباه لمزايا كل منها، فمثلا، يستخدم ما يسمى بالاستنساخ الفوري Mirroring في الأقراص الصلبة وتتوفر هنا باسم RAID1، وفائدته تكمن حصرا في حال حدوث خلل في الأجهزة أي في قرص صلب ما ليتولى قرص آخر مهمة توفير البيانات، أما إذا حصل خلل في البيانات والبرامج فسيتم استنساخه ذاته دون فائدة فعليا من ذلك.

وأطلقت دبليو دي التابعة لشركة ويسترن ديجيتال مجموعة تخزين ماي بوك لمساعدة المستهلكين في مواكبة متطلبات عالمهم الرقمي المتنامي باستمرار. واستناداً إلى إرث من الابتكار التقني الغنيّ، أصدرت الشركة محرك الأقراص الاستهلاكي ذو السعة الأكبر لديها مع محرك الأقراص الثابتة المكتبي My Book بسعة 22 تيرابايت لتمنح المستخدمين مرونة أكبر في تخزين المزيد من المحتوى. قال جون رايدنينغ، نائب رئيس قسم أبحاث Global DataSphere IDC شركة معلومات السوق العالمية: “يواصل المستهلكون اليوم إنشاء البيانات بوتيرة سريعة، حيث تبيّن أن متوسط ما تنتجه الأسرة من بيانات خلال عام 2022 وحده في جميع أنحاء العالم تجاوز 20 تيرابايت من البيانات1، ونتوقع أن يستمر هذا الرقم في الارتفاع مع استمرار الناس في استهلاك وإنشاء المزيد من البيانات.

وبينما يعتمد العديد من الأشخاص على السحابة، نعلم أن المستهلكين يبحثون عن حلول التخزين المحلي لمساعدتهم في حفظ كمية البيانات الشخصية والتجارية المتزايدة والتحكم بها بسهولة”. توجد أكثر من عشرة أجهزة متصلة في المنزل الأمريكي العادي2، مما يجعل الحلول الجديدة ذات السعة العالية مهمة جداً لمنح الأشخاص مساحة كافية لعمل نسخة احتياطية من محتوى أجهزتهم الشخصية وربما حتى الخاص بأجهزتهم المنزلية أيضاً. وسواء كان المحتوى عبارة عن صور ومقاطع فيديو مهمة أو نسخة احتياطية من ملفات العمل والتطبيقات الأكثر أهمية، تسعى علامة WD التجارية إلى تقديم الحلول الفعّالة للأفراد لمواكبة احتياجات تخزين البيانات المتطورة لديهم.

قالت سوزان بارك، نائب رئيس قسم إدارة المنتجات لدى ويسترن ديجيتال تلفت قائلة: “نستخدم أجهزة متعددة في حياتنا اليومية، ويُمكّننا ذلك من إنتاج كميات هائلة من المحتوى واستهلاكها وتوليدها على الفور. وهدفنا هو مساعدة الأشخاص على تخزين كل شيء بسهولة وموثوقية”. يوفر جهاز My Book الذي تبلغ سعته 22 تيرابايت للمستخدمين القدرة على إنشاء النسخ الاحتياطية والاحتفاظ بآلاف المستندات والصور ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى باستخدام مجموعة متنوعة من أجهزة التخزين التي تشمل محركات أقراص الحالة الصلبة المحمولة ومحركات الأقراص الثابتة وبطاقات الذاكرة ومحركات أقراص فلاش USB، ووضع تلك المعلومات في جهاز واحد منظّم ليَسهُل الوصول إليها. ويتوفر My Book Duo الآن بسعة 44 تيرابايت* لمن يبحثون عن إمكانات تخزين أكثر قوة، وهو مجهز بمحركات ويسترن ديجيتال المحسنة والمعززة بتقنية RAID ليكون مُهيأً للعمل بأقصى سرعة وسعة فور إخراجه من علبته. ويمكن تغيير إعدادات My Book Duo إلى RAID-1 لتفعيل (نسخ البيانات) أو استخدامه كمحركين مستقلين (JBOD) مع البرنامج المضمّن.