هل يلجأ برشلونة لطرق ملتوية لضم ميسي؟

كشفت تقارير صحافية أن نادي برشلونة الإسباني يريد التعاقد مع لاعبه السابق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بأي طريقة حتى لو بطرق ملتوية.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن إدارة برشلونة طلبت من نظيرتها في نادي إنتر ميامي الأميركي التعاقد مع ميسي، وإعارته لهم لمدة 18 شهراً ما يجنب النادي الكتالوني الدخول في المتاهات المالية التي ستواجههم في حال التعاقد المباشر معه.

ويحاول برشلونة استعادة خدمات ميسي الذي ينتهي عقده مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي بشتى الطرق في الصيف.

ميسي خيار برشلونة الأول

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن برشلونة يريد استغلال رغبة نادي إنتر ميامي في الحصول على خدمات ميسي، مُشيرة إلى أن مسؤولي النادي الكتالوني بدأوا بالتحرك لتنفيذ الخطة البديلة والتي تعد مفيدة للطرفين.

وكان ميسي رحل عن صفوف البلاوغرانا صيف عام 2021، لينضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

واستسلم نادي برشلونة لرحيل ميسي؛ بسبب معاناة النادي من أزمة اقتصادية كبيرة، بجانب ارتفاع رواتب اللاعبين، الأمر الذي جعل مهمة الاحتفاظ بخدمات البرغوث صعبة للغاية.

ويُعد ميسي محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية والعربية والأميركية، للحصول على خدماته في الصيف المقبل، على رأسها نادي الهلال الذي أغراه براتب سنوي يقدر بـ 500 مليون دولار.

وأكدت التقارير الصحفية، أن ميسي لم يتخذ قراره النهائي بشأن موقفه من الاستمرار مع باريس سان جيرمان من عدمه.

في المقابل قالت صحيفة “سبورت” الكتالونية إن رئيس النادي خوان لابورتا أصدر أوامره لإعطاء الأولوية للتعاقد مع ميسي قبل تسجيل عقود أي لاعبي آخر في الميركاتو الصيفي.

وأكدت الصحيفة أن قضية ميسي أصبحت “أولوية”، مع تزايد الأنباء بشأن اقتراب ميسي من التوقيع لنادي الهلال ضمن صفقة انتقال ضخمة.

وأضافت “سبورت” أن لابورتا يرى أنه إذا لم يتم تسريع المفاوضات، فإن احتمال عودته إلى “كامب نو” سيتضاءل.