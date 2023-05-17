هل يكرس هالاند نفسه أسطورة لمانشستر سيتي؟

يضع مانشستر سيتي الإنكليزي نصب عينيه التأهل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا ومن بعدها الفوز باللقب وهو يعوّل في هذه المهمة على تألق مهاجمه النرويجي إيرلينغ هالاند.

ويستقبل “السيتيزنز” ضيفه ريال مدريد الإسباني على ملعب “الاتحاد” في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، علما بأن الفريقين تعادلا ذهاباً في مدريد بهدف لكل منهما.

ويحلم سيتي بالحصول على الكأس الأوروبية الأغلى للمرة الأولى في تاريخه وسيتوجب عليه تخطي الملكي، ومن ثم إنتر ميلان الذي حجز مقعده الثلاثاء بالتفوق على جاره وغريمه ميلان (2-0 ذهاباً و1-0 إياباً).

وأكدت صحيفة “سبورت” (sport) الإسبانية، أن أرقام هالاند التهديفية هذا الموسم، وخاصة في ملعب “الاتحاد”، تبعث على التفاؤل بالنسبة لمانشستر سيتي، كما تؤرّق ريال مدريد.

ونجح ريال مدريد في إيقاف خطورة “الترمينيتور” ذهابا بواسطة مدافعه الألماني أنطونيو روديغر، لكن المهاجم النرويجي عازم على التعويض إيابا وفق الصحيفة الإسبانية، معولا على أرقامه التهديفية المميزة على ملعب “الاتحاد”.

أرقام هالاند مذهلة

خلال الموسم الحالي 2022-2023، سجّل هالاند 52 هدفاً في جميع البطولات، 35 منها جاءت في معقل مانشستر سيتي ملعب الاتحاد.

وفي مسابقة دوري أبطال أوروبا بالتحديد، لعب النرويجي 4 مباريات على أرض “السيتي”، اثنتان منها في مرحلة المجموعات، ومثلهما في الأدوار الاقصائية، وتمكن من التسجيل في جميع هذه المباريات، ولم يفوّت أي موعد، بنسبة نجاح وصلت إلى 100%.

وهزّ هالاند شباك بوروسيا دورتموند الألماني مرة واحدة في الجولة الثانية من الدور الأول، وفعل ذلك مرتين أمام كوبنهاغن الدانماركي في الجولة الثالثة، بينما غاب عن مباراة إشبيلية الإسباني في الجولة السادسة والأخيرة بداعي الإصابة.

وفي أدوار خروج المغلوب، نال هالاند من شباك لايبزيغ الألماني 5 مرات في إياب ثمن النهائي، كما أحرز هدفا في مرمى بايرن ميونخ الألماني في ذهاب ربع النهائي، ليبلغ مجموع أهداف المهاجم النرويجي على ملعب “الاتحاد” في أمجد البطولات الأوروبية 9، من أصل 12 سجلها في المجمل بالبطولة هذا الموسم.

فرصة لكتابة التاريخ

وفي ظل سعيه للتأكيد على أفضليته والحصول على المزيد من الجوائز الفردية، ترى “سبورت” أن موقعة مانشستر سيتي وريال مدريد، هي الفرصة الأفضل لهالاند من أجل مواصلة كتابة التاريخ.

وكان هالاند قد كسر الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، حيث وصل الآن إلى هدفه رقم 36، وهو رقم مرشح للزيادة على اعتبار بقاء 3 مباريات في “البريميرليغ”.

وبذلك تجاوز هالاند رقم المصري محمد صلاح (32 هدفا في موسم 2017-2018) في 38 مباراة، والإنكليزيين أندي كول وألان شيرر (34 هدفا في عامي 1994 و1995) في 42 مباراة.

ونال هالاند يوم الجمعة الماضي، جائزة أفضل لاعب في موسم 2022-2023، المقدمة من رابطة النقاد والكُتاب في إنكلترا.