هل يقلب ترامب الطاولة بالذهب للتملص من37 تريليون دولار من الديون الأمريكية؟

يشجع خبير أمريكي الولايات المتحدة ورئيسها ترامب على بيع ما لديها من ذهب واستبدال الدولار بعملة مشفرة مستقرة لتتقلص القيمة الفعلية للديون الأمريكية التي وصلت إلى أكثر من 37 تريليون دولار في شهر أغسطس الماضي. الملياردير الأمريكي مايكل سايلور مؤسس شركة مايكروستراتيجي MicroStrategy، يشجع على تخفيف الديون الأمريكية بالعملات المشفرة، هو ذاته ما يحذر منه مسؤول روسي لأن سداد الديون الأمريكية سيقع على مسؤولية باقي دول العالم، فكيف ذلك؟ سايلور الذي كسب مليارات من استثماراته بعملة بيتكوين المشفرة و جمعت شركته مئات الآلاف من عملات بيتكوين، مما يجعلها واحدة من أكبر الشركات المالكة لها، يطالب الحكومة الأمريكية بتبني العملات المشفرة وبيع الذهب وإغراق الأسواق به لخفض سعره ولضبط الديون الأمريكية. وينظر محللون إلى ترامب على أنه قد يعيد سياسة مالية سابقة لسداد الديون الأمريكية، وكانت سنة 1971 وهي فكّ الارتباط بين الدولار والذهب مما سمح للولايات المتحدة بـ زيادة الدين الحكومي دون قيود الذهب. ووقتها ساهم التحرر من غطاء الذهب بمنحها حرية تطبيق سياسات نقدية توسعية وطباعة الدولار بلا قيود، مما أدى إلى التضخم. هذا التضخم قلّل القيمة الحقيقية للديون القديمة المقومة بالدولار، مما سهّل على الحكومة سدادها. أنطون كوبياكوف، كبير مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حذر بأن الولايات المتحدة تخطط لاستخدام العملات المشفرة – وتحديدًا العملات المستقرة – وأسواق الذهب لخفض أو إعادة ضبط دينها الوطني الضخم البالغ 37 تريليون دولار من خلال نقله إلى “سحابة عملات مشفرة”. وتُعد الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أكبر احتياطي للذهب في العالم. ووفقاً للتقارير والإحصائيات الصادرة عن مصادر مثل مجلس الذهب العالمي، فإن حجم حيازة الولايات المتحدة من الذهب يزيد قليلاً عن 8000 طن.

تحذير كوبياكوف المثيرة للجدل، يستند إلى بعض الأسس في الممارسات النقدية التاريخية، لكنه قد لا يرتكز على أدلة ملموسة لوجود خطة أمريكية رسمية بذلك. ويرتكز مفهوم إعادة ضبط العملات المشفرة على أن الولايات المتحدة قد تُحوّل جزءًا من دينها الوطني، المُحتفظ به حاليًا كسندات خزانة، إلى أصول رقمية مثل العملات المستقرة المرتبطة بالدولار. من خلال تضخيم أو خفض قيمة هذه الأصول الرقمية، سواءً من خلال التضخم النقدي أو التلاعب بالعملة، يُمكن خفض القيمة الحقيقية للدين، وبالتالي إعادة ضبط عبء الدين. – تُشبه هذه الآلية من حيث المبدأ أساليب التضخم القديمة التي استخدمتها الولايات المتحدة ودول أخرى تاريخيًا لخفض القيمة الحقيقية للديون، مثل التضخم الذي حدث بعد الحرب العالمية الثانية أو قرار نيكسون عام ١٩٧١ بفك ارتباط الذهب بالدولار. يُمكن توزيع العملات المستقرة المدعومة باحتياطيات الخزانة الأمريكية عالميًا، مما يُوزّع عبء التضخم (ضريبة مُشتركة) على حامليها في جميع أنحاء العالم، بدلًا من دافعي الضرائب الأمريكيين فقط.

هناك شكوك عالمية، تدفع العديد من الدول إلى تخزين الذهب أو البحث عن عملات رقمية بديلة للتحوط من إعادة ضبط محتملة للعملات المشفرة بقيادة الولايات المتحدة. آراء الخبراء والسياق – يؤكد المحللون أن هذا المفهوم هو امتداد للتضخم النقدي التقليدي وإدارة الديون، وليس مخططًا سريًا جديدًا. و للولايات المتحدة تاريخ في الابتكار في المجال المالي، حيث سمحت أولًا بتجارب القطاع الخاص قبل تأميم التقنيات أو السياسات الناجحة. وارتفعت أسعار البيتكوين والعملات المشفرة مؤخرًا وسط تكهنات ذات صلة، مدفوعة جزئيًا بتفاؤل السوق بشأن تبني الولايات المتحدة لاستراتيجيات العملات المشفرة. في حين أن ادعاء كوبياكوف يُسلط الضوء على تحدي الدين الوطني الأمريكي والدور المتزايد للعملات المشفرة في التمويل العالمي، إلا أن “إعادة ضبط العملات المشفرة” لا سزال سيناريوً مستبعد للغاية، ولا يزال النظام المالي العالمي حذرًا، وينقسم بين تبني ابتكارات العملات المشفرة والحفاظ على الأنظمة التقليدية المدعومة بالأصول مثل الذهب.

الديون الأمريكية

بلغ الدين الحكومي الأمريكي أكثر من 37 تريليون دولار أمريكي في أغسطس 2025 ويتم تمويل الدين العام بشكل أساسي عن طريق إصدار سندات الخزانة الأمريكية (U.S. Treasury securities)، وهي أوراق مالية مضمونة. تبيع الحكومة الأمريكية هذه السندات للمستثمرين لتمويل نفقاتها وسد عجز الموازنة. لو أصبحت سندات الخزانة الأمريكية تُسدد بالعملات المستقرة الرقمية، فإن ذلك قد يُحدث عدة تغييرات جوهرية على النظام المالي والاقتصاد العالمي، وأول هذه التغييرات هي زيادة الطلب على سندات الخزانة، بموجب القوانين الجديدة التي تنظّم العملات المستقرة، يجب أن تكون مدعومة بأصول مثل الدولار وسندات الخزانة الأمريكية، مما يعزز الطلب عليها ويخفض تكلفة الاقتراض على الحكومة الأمريكية. ويمكن أن يؤدي الاعتماد الواسع على العملات المستقرة إلى نقل بعض العوائد المالية من البنوك التقليدية إلى مصادر خاصة، مع تأثيرات محتملة على النظام المصرفي، حيث قد تفقد البنوك ودائعها لصالح العملات الرقمية. تسديد سندات الخزانة الأمريكية بالعملات المستقرة الرقمية قد يرفع الطلب على السندات ويزيد من كفاءة الدفع والتسوية، لكنه يتطلب أطر تنظيمية قوية لتجنب المخاطر المحتملة وتحقيق التوازن بين الابتكار المالي والاستقرار النقدي.