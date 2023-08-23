أكد مسؤولون في تجمع بريكس أن القمة لن تشهد ولادة منافس للدولار ولا منافسة جيو سياسية أمام القوى العظمى الحالي، ويأتي ذلك في أعقاب التقليل من مخاطر بريكس المبالغ بها بالنسبة للولايات المتحدة، و زعم مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان إن الولايات المتحدة تستبعد تحول مجموعة دول بريكس إلى منافس جيوسياسي لها أو لأي بلد آخر.

وفيما يلاقي توسيع عضوية المجموعة من خلال ضم دول جديدة ترحيبا من الصين وروسيا لتعزيز النفوذ العالمي لبريكس لتصبح منافسا قويا لمجموعة السبع، يلقى ذلك فتورا من قبل الهند والبرازيل.

وتغيب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن المنتدى على الرغم من حضور نظرائه، الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامابوسا والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ولم يتضح على الفور سبب عدم حضور شي الذي اجتمع مع رامابوسا في وقت سابق من اليوم.

وبين حماس صيني واندفاع روسي، يتعثر تجمع بريكس في تحقيق إجماع حول عدة قضايا، و مع تناقضات المواقف من البرازيل والهند إزاء توسيع أعضاء التجمع وضم دول جديدة، وإصدار صكوك بالعملات المحلية أو عملة تنافس الدولار مدعومة بالذهب كما ذهب إليه بعض المسؤولين الروس مؤخرا.

ووفقا لمعطيات صندوق النقد الدولي، تظل دول السبعة الكبار تستحوذ على حصة كبيرة مع إجمالي الدخل الوطني لمجموعتها مقابل إجمالي الدخل القومي لأعضاء بريكس مجتمعين- باللون الأحمر أدناه.

واستبق رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا انعقاد القمة بالتأكيد أنّ بلاده “لن تنجرّ إلى منافسة بين القوى العالميّة”.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد أن مجموعة بريكس، ستعقد قمتها المقبلة في قازان2024، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء. وأضاف بوتين “نعتزم عقد قمة بريكس المقبلة في أكتوبر 2024 في مدينة قازان. وسنتفق على التوقيت الدقيق مع نظرائنا عبر القنوات الدبلوماسية”.

وتسعى دول عديدة للانضمام لـ بريكس، وترى بعض هذه الدول أن هيمنة منظمات عالمية هائلة النفوذ وهي غير منتخبة بل تخضع للولايات المتحدة مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي وغير من منظمات وهيئات، لا تخدم مصالح باقي الدول بل تفرض هيمنتها على جوانب التبادل التجاري الدولي ليصب في مصلحة الدول الغربية على حساب ما يسمى بدول الجنوب العالمي.