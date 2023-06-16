هل يعفى الكويتيين من الشنغن

يواجه المواطنون والمقيمون في الكويت أزمة في استصدار تأشيرة السفر الأوروبية (شنغن) وكشفت القبس انها علمت من مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله يستعد للقيام بجولة أوروبية خلال الأيام المقبلة، تشمل فرنسا وعدداً من البلدان الأوروبية الأخرى.

ووفقاً للمصادر، فإن الجولة التي ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري، ستشمل إلى جانب فرنسا كلاً من النمسا وهنغاريا ودول أخرى، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الكويتية الأوروبية وبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن التباحث حول مستجدات المنطقة وأبرز تطورات قضايا الشرق الأوسط، وذلك في إطار التنسيق الكويتي الأوروبي المتواصل.

وذكرت المصادر أن موضوع إعفاء الكويتيين من تأشيرة الشنغن سيكون من أبرز الملفات المطروحة التي سيقوم وزير الخارجية ببحثها مع مسؤولي الدول الأوروبية، التي سيزورها.

وكان وزير الخارجية، الشيخ سالم العبدالله، التقى أخيراً سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقائمين بالأعمال لعدد من الدول الأوروبية المعتمدين لدى الكويت، وشدد على ضرورة تسهيل إجراءات إصدار تأشيرة الشنغن للكويتيين.

ودعا العبدالله إلى ضرورة تذليل الصعوبات أمام المواطنين وتسهيل الإجراءات اللازمة للتقديم لتأشيرة الشنغن وتوفير المزيد من المواعيد المخصصة وسرعة إنجاز التأشيرات، على أن تكون بمدد زمنية أطول، تمتد صلاحيتها لسنوات عدة، وعبر إجراءات مبسطة وسلسة.