هل يضحي النصر بمدربه رودي غارسيا من أجل رونالدو؟

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصحف المحلية في المملكة العربية السعودية، أنباء عن إقالة الفرنسي رودي غارسيا مدرب نادي النصر من مهامه رغم احتلال “العالمي” المركز الثاني في لائحة ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم.

وقال صحيفة “عكاظ” إن إدارة النصر قررت الاستغناء عن غارسيا بعد النتائج السلبية الأخيرة للفريق، خصوصًا عقب تعادل الفريق مع الفيحاء في الجولة 23 من الدوري المحلي، لكن الكثير من الناشطين على وسائل التواصل الجتماعي ربط الموضوع بنجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يبدو بحسب منشوراتهم غير راض عن “تكتيكات” المدرب الفرنسي.

وظهر رونالدو بعد المباراة في حالة غضب شديدة حتى وصوله إلى النفق المؤدي لغرف الملابس، وهو ما أوضحته عدسات الكاميرات.

رونالدو غير راض عن طريقة غارسيا

وذكرت صحيفة “الوئام” أن رونالدو غير راضٍ عن مستوى النصر، ويرى أن الفريق بحاجة إلى تدعيمات قوية حتى يتمكن من المنافسة على الألقاب، مشيرة إلى أن النجم البرتغالي طلب التعاقد مع ثلاث صفقات “سوبر” على الأقل، في الانتقالات الصيفية المقبلة، حتى يستطيع الاستمرار مع الفريق السعودي والمنافسة على البطولات.

يذكر أن رونالدو انتقل إلى النصر في كانون الثاني/يناير الماضي في صفقة انتقال حر، بعقد مدته موسمين ونصف الموسم.

ونقلت مصادر اعلامية عن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، أن إقالة غارسيا ستعلن خلال الساعات المقبلة.

وبحسب صحيفة “إكسبريس” البريطانية، أجرى رونالدو، محادثات سرية، مع آل معمر، في الساعات الماضية، حيث طالب بـ”إقالة” غارسيا، لعدم الارتياح في التعامل معه.

وأوضحت الصحيفة، أن كريستيانو، تحفظ على طريقة إدارة غارسيا للمباريات.

وكان النصر تعاقد مع غارسيا في حزيران/يونيو الماضي لموسم واحد قابل للتجديد، علماً أن هناك 7 مراحل باقية على نهاية البطولة.

وحقق النصر تحت قيادة غارسيا الفوز في 18 مباراة بكافة المسابقات وحسم التعادل 5 مباريات، فيما خسر 3 مرات.

ويلعب النصر الثلاثاء المقبل في مواجهة الهلال ضمن منافسات الدوري السعودي، الذي يتصدره الاتحاد برصيد 56 نقطة بفارق 3 نقاط عن النصر.

وحول الأسماء المقترحة لخلافة غارسيا، فقد أكد تقرير نشرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن النصر يستهدف التعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي روما الإيطالي.

وأضافت الصحيفة أن الثنائي البرتغالي مورينيو ورونالدو قد يجتمع مرة أخرى، بعد أن جهزت إدارة النصر عرضاً تاريخياً للتعاقد مع الـ”سبيشال وان”.

Could Mou reunite with Cristiano?https://t.co/Ur5wsjSs71 — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) April 7, 2023

بدورها قالت صحيفة “إيل كورييري ديلو سبورت ” الإيطالية إن مورينيو تلقى عرضاً بقيمة 120 مليون يورو لمدة عامين للإشراف على المنتخب السعودي بعد رحيل مدربه الفرنسي هيرفي رونار.