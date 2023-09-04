سر طائرة الاثنين.. هل يصبح محمد صلاح أغلى لاعب في تاريخ الكرة؟

رغم غلق سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا، إلا أن الحديث عن صفقة انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة لم تتوقف.

وينتهي الميركاتو الصيفي في السعودية يوم الخميس المقبل 7 سبتمبر 2023.

وتوقف الموسم الكروي في العالم ضمن أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات، حيث من المنتظر أن يتوجه محمد صلاح لبلاده للانضمام لمعسكر منتخب مصر.

لكن محمد صلاح لن يكون حاضرا منذ بداية المعسكر الذي انطلق اليوم الاثنين، حيث منحه المدرب البرتغالي روي فيتوريا راحة من مباراة إثيوبيا الأولى، على أن ينضم لباقي الفريق في وقت لاحق، وذلك لإراحته بعد الضغوط التي تعرض لها مؤخرا.

سر طائرة محمد صلاح

الإعلام السعودي، لا زال يتحدث عن أن انتقال اللاعب المصري لصفوف اتحاد جدة مسألة وقت، وأن اللاعب في طريقه للمملكة في وقت لاحق الاثنين.

وفي هذا الإطار قال الإعلامي عبدالعزيز المريسل إن اللاعب سيستقل طائرة من لندن إلى جدة الاثنين، وبمراجعة مواقع تتبع رحلات الطيران لم يتم الاستدلال عن أي رحلات مبرمجة في التاريخ المحدد.

هذه الاخبار نشرت لدى #مشتركي_المريسل منذ 9 ساعات و بدأت الصحف الاجنبية تذكر بعض من هذه الاخبار الان بخصوص مفاوضات #محمد_صلاح

. pic.twitter.com/p4Vp23iS9w — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) September 4, 2023

وقال عبر حسابه على موقع إكس “تويتر سابقا” إن الاتحاد سيقدم أضخم عرض للاعب كرة قدم على مر التاريخ، للفوز بخدمات محمد صلاح في الصيف الحالي.

ورغم غلق باب القيد في إنجلترا إلا أن الأندية تستطيع بيع لاعبيها، وإن لم يمكن بالإمكان تعويضهم بصفقات جديدة.

هل يصبح محمد صلاح أغلى لاعب في تاريخ الكرة؟

بحسب تقارير سعودية وإنجليزية فإن اتحاد جدة ينوي رفع قيمة الصفقة إلى 200 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يعني أن يصبح اللاعب المصري الأغلى في التاريخ.

وانتقل نيمار دا سيلفا من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 198 مليون جنيه إسترليني قيمة الشرط الجزائي في عقده حينها، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وأكدت المصادر أن المبلغ المادي الكبير الذي تم رصده لإتمام الصفقة قد يدفع النادي الإنجليزي للموافقة على بيع لاعبه صاحب الـ31 عاما، خاصة إذا كانت هناك رغبة لديه في إتمام الاتفاق.

وقالت مصادر في وقت سابق إن اللاعب نفسه تلقى عرضا لا يمكن تفويته، بالحصول على راتب يساوي ضعف ما يتقاضاه في ليفربول، فضلا عن امتيازات أخرى تتعلق بالدفع لكل منشور على حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وطائرة خاصة، وقصر طوال فترة إقامته بالمدينة.