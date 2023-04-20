هل يستعيد يوفنتوس اليوم نقاطه المخصومة؟

ينتظر نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم قرار مجلس الضمان الرياضي في طعن تقدم به ضد عقوبة فرضتها السلطات الرياضية بخصم 15 نقطة من رصيده في الدوري المحلي هذا الموسم في قضية متعلقة بصفقات انتقال اللاعبين.

وعقد المجلس جلسة استماع يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يصدر قراره في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وطعن يوفنتوس، أنجح أندية كرة القدم الإيطالية، ضد حكم محكمة مختصة في شؤون كرة القدم صدر في كانون الثاني/يناير الماضي بعد تحقيق في تعامل يوفنتوس وغيره من الأندية في صفقات انتقال اللاعبين.

كما منعت المحكمة 11 مسؤولا سابقا وحاليا بالنادي من تولي أي منصب بالكرة الإيطالية.

وقال المدعي العام المعني بشؤون الرياضة أوجو توسر في جلسة الاستماع إن الخطوات التي اتبعتها السلطات صحيحة، لكنه قال إن عدد النقاط المخصوم يحتاج لإعادة النظر في حكم جديد.

وقال ماوريتسيو بيلاكوزا محامي “السيدة العجوز” في كانون الثاني/يناير الماضي إن القرار “شابته أخطاء كثيرة” ويجب إلغاء الحكم.