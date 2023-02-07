هل يرحل غوارديولا عن مانشستر سيتي؟

كشفت تقارير صحافية بريطانية أن الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنكليزي قد يغادر منصبه في حال فرض أية عقوبات على النادي من قبل رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز بسبب انتهاكات مزعومة لقواعد اللعب المالي النظيف.

وتتهم الرابطة مانشستر سيتي بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف أكثر من 100 مرة خلال 9 مواسم.

وتتعلق التهم الموجهة إلى حامل اللقب بالمعلومات المالية المتعلقة بالإيرادات وتفاصيل مكافآت المدرب واللاعبين ولوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والربحية والاستدامة والتعاون مع تحقيقات رابطة الدوري الإنكليزي.

العقوبة قد تصل للهبوط وسحب الألقاب

وخلصت التحقيقات المستمرة منذ أربع سنوات إلى أن سيتي انتهك قواعد اللعب المالي النظيف.

وشملت التحقيقات الفترة من موسم 2009 – 2010 حتى موسم 2017 – 2018 حيث توجد العديد من التجاوزات والتي ظهرت في الموقف المالي للنادي وللإيرادات التي تحققت ومن ضمنها إيرادات حقوق الرعاية.

وفي حال ثبوت الانتهاكات قد يواجه فريق مانشستر سيتي عدة عقوبات بما في ذلك اقصائه من الدوري الممتاز إلى درجات أدنى، وسحب ألقاب كان قد حققها خلال تلك الفترة.

تحقيق مانشستر سيتي

وقال موقع “ذا أثليتك” إن المطلعين على شؤون النادي يتوقعون أن مغادرة غوارديولا النادي قبل الانتهاء من أي تحقيق.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” أن مدرب برشلونة السابق، دافع عن النادي عند إدانته من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” في 2020، وصدور قرار بحرمانه من المشاركة في دوري الأبطال لمدة موسمين، لكن بيب حذر رؤساء مانشستر سيتي بأنه سيستقيل، إذا اكتشف “كذبهم” عليه بشأن التعاملات المالية للنادي.

وقال غوارديولا: “لماذا أدافع عن النادي والأشخاص؟ هذا لأنني أعمل معهم. عندما يتم اتهامهم بشيء أسألهم: أخبرني ماذا يحصل.. إنهم يشرحون وأنا أصدقهم”.

وتابع حينها: “قلت لهم إذا كذبتم علي، في اليوم التالي سأغادر. سأخرج ولن أكون صديقكم بعد الآن. لقد وضعت ثقتي فيكم لأنني أؤمن بكم بنسبة 100% منذ اليوم الأول وأنا أدافع عن النادي بسبب ذلك”.

مانشستر سيتي ينفي ارتكاب أي مخالفات

واصدر نادي مانشستر سيتي بيانا ردا على الرابطة جاء فيه “فوجئ نادي مانشستر سيتي بإصدار هذه الانتهاكات المزعومة لقواعد الدوري الإنكليزي الممتاز، لا سيما بالنظر إلى المشاركة المكثفة والكم الهائل من المواد التفصيلية التي تم تزويد رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز بها”.

Club statement — Manchester City (@ManCity) February 6, 2023

وأضاف “يرحب النادي بمراجعة هذه المسألة من قبل لجنة مستقلة، للنظر بنزاهة في المجموعة الشاملة من الأدلة القاطعة الموجودة لدعم موقفه”.

وتابع “نتطلع إلى وضع حد لهذه المسألة مرة واحدة وإلى الأبد”.

غوارديولا مرتبط مع سيتي بعقد حتى 2025

وكان غوارديولا وقع عقدا لمدة عامين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ما يعني أنه سيبقى مع النادي حتى عام 2025.

قاد المدرب الإسباني الفريق إلى 11 لقبا خلال ستة مواسم، بما في ذلك أربعة ألقاب في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وفي جميع المسابقات، فاز النادي مع “بيب” بـ 278 مباراة من أصل 385 مباراة، بنسبة بلغت 72.2%.

وعن توقيع العقد الجديد، قال خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي: “يسعدني أن رحلة بيب مع نادي مانشستر سيتي لكرة القدم ستستمر، لقد ساهم كثيرًا في نجاح هذا النادي ومازال لديه الكثير من الطموح والطاقة.”

وتابع: “حقق فريقنا الأول تحت قيادته الكثير من الإنجازات، كما يستمر في تطوير أسلوب كرة القدم في السيتي الذي حظى على إعجاب العالم، مثل كل مشجع للسيتي اتطلع إلى ما ينتظرنا.”

وقال غوارديولا وقتها: “أنا سعيد للغاية بالبقاء في مانشستر سيتي لمدة عامين آخرين”.

وأضاف بيب غوارديولا: “كلمة شكراً ليست كافية للجميع في النادي لثقتهم بي، أنا سعيد هنا ولدي كل ما أحتاجه للقيام بعملي على أفضل وجه ممكن.. منذ اليوم الأول شعرت بشيء مميز خلال وجودي هنا، لا يمكنني أن أكون في مكان أفضل”.

العقوبة الأوروبية

وكان يويفا، قد منع السيتي من المشاركة في مسابقاته لمدة عامين، بسبب انتهاكات مزعومة للوائحه في شباط/فبراير 2020، ولكن ألغيت العقوبة من قبل محكمة التحكيم الرياضية في تموز/يوليو من العام نفسه.

وتستحوذ مجموعة ابو ظبي المتحدة للتنمية والاستثمار المملوكة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على السيتي الباحث عن لقبه الأول في مسابقة دوري أبطال أوروبا منذ عام 2008.