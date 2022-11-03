هل يدفع البيت الأبيض 8 دولارات شهرياً للحفاظ على حسابه الأزرق لدى تويتر؟

لم يقرر البيت الأبيض ما إذا كان سيدفع 8 دولارات شهرياً للحفاظ على علامة التحقق الزرقاء في حسابه على منصة “تويتر”.

وقالت السكرتيرة الصحفية كارين جان بيار مساء الأربعاء “لا أعتقد أنها قضية وصلت إلى مكتب الرئيس بعد، وليست محادثة يعرفها الرئيس. نحن بحاجة إلى التحدث مع الرئيس بشأنه”.

وتجنبت جان بيار أيضاً سؤالاً حول شراء الملياردير إيلون ماسك منصة “تويتر” وما هو تأثيرها على الخطاب السياسي. وقد اعتبر المحافظون ماسك مناصر لحرية التعبير.

علاقات بايدن – ماسك

لم يُظهر الرئيس جو بايدن وماسك أي دفء في العلاقات بينهما.

عارضت شركة “تيسلا” التابعة لماسك النقابات العمالية.

تحالف الملياردير مؤخراً سياسياً مع الجمهوريين.

وبدلاً من ذلك، دافع بايدن عن صانعي السيارات الذين انضمت قواهم العاملة إلى نقابات.

وكان إيلون ماسك الرئيس التنفيذي الجديد لـ “تويتر”، قال إن الشركة ستفرض رسوماً قدرها 8 دولارات شهريا مقابل خدمة علامة التحقق الزرقاء، في إطار خطة لزيادة الاشتراكات وجعل شبكة التواصل الاجتماعي أقل اعتماداً على الإعلانات.

وكتب ماسك في تغريدة “القوة للناس! أَزرق مقابل 8 دولارات شهريا” في إشارة إلى علامة التوثيق الزرقاء التي تظهر قرب الحسابات الموثقة، موضحاً أن الخطة الجديدة ستقلب “نظام الأسياد والفلاحين الحالي” وتخلق مصدراً جديداً لإيرادات المنصة.

مزايا إضافية

وأوضح ماسك أنّ:

رسم العلامة الزرقاء سيختلف من دولة لأخرى.

من يدفع 8 دولارات ستكون لهم الأولوية في كثير من مميزات المنصة مثل:

سيتمكن من مشاركة فيديوهات.

رسائل صوتية أطول.

ستظهر لهم إعلانات أقل بنسبة 50%.