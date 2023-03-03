هل يدرب أنشيلوتي منتخب البرازيل؟

ذكر موقع “ريليفو” الإسباني إن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد يقترب من تولي تدريب منتخب البرازيل.

وحسب الموقع فإن أنشيلوتي يدرك تراجع ثقة ريال مدريد به بشكل واضح، وأوضح أن غرض الاتحاد البرازيلي بات “حلوى مسمومة” تغلغلت ضده في ريال مدريد.

وأشار الموقع إلى أن إدارة ريال مدريد علمت باهتمام البرازيل بأنشيلوتي والاتفاق الشفهي المزعوم بينهما، في كأس العالم للأندية في الرباط.

وأكد “ريليفو” أن علاقة ريال مدريد والمدرب الإيطالي في تراجع منذ خسارة ريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو الرياض في نهائي كأس السوبر الإسباني في كانون الثاني/يناير الماضي.

وحسب التقرير فإن لا أحد على الإطلاق في ريال مدريد منذ بداية العام الحالي تحدث مع أنشيلوتي عن التخطيط للموسم المقبل.

وأشار إلى أنه حال خرج ريال مدريد بلا ألقاب فإن المدرب سيغادر الفريق، وأن التتويج بلقب الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا فقط هو من سينقذ المدرب الإيطالي.

وأوضح الموقع أن غرفة الملابس قد استوعبت بالفعل أن أنشيلوتي، باستثناء معجزة، لن يستمر مع ريال مدريد.

وختم التقرير بالقول إن ريال مدريد يشجع أنشيلوتي على الذهاب إلى البرازيل أكثر من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم نفسه.

وعاد لاعب ميلان السابق لريال مدريد صيف العام 2021 وقاد الميرنغي للفوز بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وينتهي عقد المدرب البالغ من العمر 63 عاما، مع ريال مدريد في 2024.

وسبق للمدرب السابق لأندية كبيرة مثل يوفنتوس وميلان ونابولي وباريس سان جيرمان وتشيلسي وبايرن ميونيخ أن درب ريال مدريد عامين بين 2013 و2015 حيث قاده في الموسم الأول للفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا لكنه خرج بعد عام لأنه فشل في قيادة الفريق للتتويج بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.