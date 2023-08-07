هل يخضع ناصر الخليفي لرغبات مبابي؟

كشفت صحيفة “تليغراف” البريطانية، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، ممثلة برئيسه القطري ناصر الخليفي كررت سعيها لتجديد عقد نجم الفريق كيليان مبابي، لكن المساعي باءت بالفشل مجددا.

وأوضحت الصحيفة أن تشبث قائد منتخب فرنسا بقرار عدم تمديد عقده مع بطل الدوري يجبر الخليفي على الخضوع لرغبات لاعبه ما سيوقع النادي بخسائر مادية كبيرة، خاصة في حال رحيله نهاية الموسم المقبل.

وتتنافس العديد من الفرق على خطبة ود هداف كأس العالم 2022، ومن بينها تشيلسي وليفربول من إنكلترا وبرشلونة وريال مدريد من إسبانيا وغيرها الكثير.

وكشفت تقارير صحافية أن باريس سان جيرمان حدد سعر بيع مبابي في حال رغب ريال مدريد في ضمه هذا الصيف.

وكان مبابي قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد في نافذة الانتقالات الصيفية الماضية، مع قرب انتهاء عقده في 30 يونيو/ حزيران 2022؛ لكن المهاجم الفرنسي فاجأ الجميع بتمديد عقده لعامين مع باريس سان جيرمان، مع خيار التمديد لعام ثالث، وهو الخيار الذي أعلن رفضه تفعيله.

ووفقًا لـ “ماركا” الإسبانية فإن فايزة العماري وكيلة أعمال مبابي ووالدته أبلغت مسؤولي ريال مدريد بأن فريق العاصمة الفرنسية يرغب في بيع اللاعب مقابل 250 مليون يورو.

ولا ينوي فلورنتينو بيريز رئيس النادي العاصمي دفع هذا المبلغ وقد ينتظر للصيف المقبل لضم اللاعب مجاناً.

ويتمسك مبابي بالبقاء في باريس الموسم المقبل من أجل الحصول على مكافأة الولاء والتي يجب على النادي دفعها بحلول 31 من الشهر الجاري، بينما يصر الأخير على حسم موقف اللاعب قبل ذلك التاريخ.