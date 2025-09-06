هل يحسم منتخب مصر التأهل إلى كأس العالم 2026 الثلاثاء القادم؟

يغادر منتخب مصر صباحاً الأحد إلى واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو على متن طائرة خاصة، في الرحلة التي تستغرق أكثر من 6 ساعات، ليخوض الثلاثاء على استاد “4 أغسطس مباراة الجولة الثامنة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. وتجري المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة. وفاز منتخب مصر علي إثيوبيا بثنائية نظيفة مساء الجمعة ليرتفع رصيده إلي 19 نقطة في صدارة المجموعة وبفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو الوصيف الذي اقتنص 14 نقطة . ويواجه المنتخب المصري لكرة القدم تحديًا حاسمًا في مشواره نحو التأهل لكأس العالم 2026، حيث يمنحه الفوز في مباراته المقبلة فرصة لضمان تأهله المبكر. وعلى الرغم من أن التعادل سيحافظ على فارق النقاط مع منافسيه، إلا أنه لن يحسم التأهل بشكل رسمي. وتعتبر هذه المباراة من أهم المواجهات التي خاضها المنتخب المصري في السنوات الأخيرة، نظرًا لقربها من تحقيق حلم التأهل للمونديال للمرة الأولى منذ فترة طويلة. يضم المنتخب المصري قائمة قوية من اللاعبين، يتقدمهم نجم ليفربول محمد صلاح والمحترف محمود حسن “تريزيجيه” ولاعب مانشستر سيتي عمر مرموش. كما تضم التشكيلة عددًا من العناصر المميزة في مختلف المراكز، مثل حارس المرمى محمد الشناوي ولاعب خط الوسط حمدي فتحي. ويخوض منتخب الفراعنة هذه المباراة بسجل خالٍ من الهزائم في التصفيات حتى الآن، بعد أن نجح في الفوز بمباراة الذهاب على أرضه بنتيجة 2-1، والتي شهدت تألق تريزيجيه الذي سجل هدفي المباراة. وعلى الجانب الآخر، يعتمد منتخب بوركينا فاسو على لاعبين مميزين مثل لاسينا تراوري وبرتراند تراوري، اللذان شكلا قوة هجومية ضاربة وسجلا 8 أهداف من أصل 13 هدفًا لفريقهما في التصفيات. وبحسب موقع البلاد فإن مباراة مصر وبوركينا فاسو ستنقل مجاناً عبر القمر الصناعي نايل سات على قناة عبر قناة ON Sports 1.

