ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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Posted inأخبار أريبيان بزنسكرة قدم

السعودية.. هل يحرم نادي الاتحاد من المشاركة في دوري أبطال آسيا القادم ؟

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أكدت مصادر مطلعة أن الإدارة الاتحادية تسابق الزمن من أجل تسوية الالتزامات المالية البالغة قيمتها 120 مليوناً، تمثل مستحقات واجبة السداد على النادي قبل نهاية المهلة المحددة لاستخراج الرخصة الآسيوية في 31 مارس الجاري، إذ سيحرم الاتحاد من المشاركة في دوري أبطال آسيا القادم للعام الثاني على التوالي، بعد حرمانه من المشاركة في نسخة 2022، في حال فشل الإدارة الاتحادية في استخراج الرخصة الآسيوية.

ويتصدر فريق الاتحاد جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن نظيره النصر، في الوقت الذي تأهل فيه إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتوج قبلها بكأس السوبر السعودي على حساب فريق الفيحاء في اللقاء الذي جمعهما في استاد الملك فهد بالرياض وانتهى اتحادياً بنتيجة (0-2).

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