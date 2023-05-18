هل يحرم نادي لوتون من الدوري الممتاز بسبب نقص الأموال لإصلاح ملعبه المتواضع؟

شكل تواجد فريق لوتون تاون ضمن الفرق المنافسة على التأهل إلى الدوري الإنكليزي الممتاز صدمة إيجابية، لاقت ترحيبا واسعا من الجماهير المتابعة لكرة القدم حول العالم، لما قدمه لاعبوه والمدربون والجهاز الإداري من جهد خلال السنوات للترقي من الدرجات الدنيا.

وبات لوتون تاون على بعد خطة واحدة من بلوغ الحلم الذي طال انتظاره لأكثر 68 عاما عندما غادر الفريق الدرجة الأولى لأخر مرة.

لكن الحلم يصطدم بعائق قد يكلفه عدم المشاركة كونه سيكون مكلفا كثيرا لفريق صغير لا يملك ملايين الدولارات التي يجب عليه دفعها لتحسين ملعبه.

وسيتعين على لوتون دفع ما يقارب 10 ملايين دولار لتطوير ملعبه في “كينيلورث رود” ليصبح لائقا لمباريات الدوري الممتاز.

ومن المؤكد أن لوتون بدأ في البحث عن بدائل تتيح له المشاركة في بطولة الكبار، كون تجديد ملعبه تحوله عدة عواقب، وتشير التقارير إلى أن إحدى تلك البدائل هو استخدام ملعب ميلتون كينز.

لعب لوتون في ملعبه الحالي منذ عام 1905. وهو يعد ملعبا كلاسيكيا صغيرا، ما قد يشكل عائقا أمام الفرق الكبرى التي لا تحبذ ذلك، وهو يقع ضمن تجمع من المنازل المتدرجة، ما يصعب عملية توسعته كون ذلك قد يؤدي إلى اضطراب في الحي الذي لم يطرأ عليه الكثير من التغيير معماريا على مدى عقود.

وقلل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للنادي غاري سويت من موضوع الملعب الذي سيكون الأصغر في حال تأهل لوتون إلى الدرجة الممتازة، وقال: “هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به”.

وسيتعين على لوتون استثمار ما يصل إلى 10 ملايين دولار في إعادة بناء أحد المدرجات في أقل من ثلاثة أشهر، في حالة صعودهم، من أجل تلبية متطلبات البث والمرافق الخاصة بالبريميرليغ.

ويأمل النادي بأن يتحصل على 100 مليون دولار ما قد يتيح له بناء ملعب جديد للسنوات المقبلة في استثمار يمكن تعويضه من خلال زيارة الفرق الكبرى التي تجييش جماهيرها في المباريات التي لا تقام على أرضها، وهي المشكلة الأكبر التي يواجهها الملعب الحالي غير القادر على استيعابهم، وهو أمر غير مسبوق في إنكلترا.

وقد تمنح رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز فرصة للنادي، بتأخير المباريات التي تقام على أرضه لحين استكمال أعمال البناء في الملعب أو عبر استخدام ملعب بديل والاستفادة من العائدات المادية التي كانت موضوعة في جدول النادي، لكن جائحة ” كوفيد – 19″ أدت إلى إرجاء العملية برمتها.

وقال سويت: “إنه استثمار كبير لكرة القدم على هذا المستوى بالنسبة لنا وسيضعنا بقوة في فئة الدوري الإنكليزي الممتاز. لكن مجرد التمكن من تجهيز الملعب الآن، ربما خلال عامين أو ثلاثة أعوام، ربما يكون مهمة هائلة أكثر من بناء ملعب جديد.”