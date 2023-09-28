هل يجني ماسك العام المقبل ثمار استثماره الضخم في تويتر

قالت ليندا ياكارينو، الرئيس التنفيذي لمنصة التواصل الاجتماعي “إكس” تويتر سابقاً، يوم الأربعاء، إن المنصة يمكن أن تحقق أرباحًا في أوائل عام 2024، وذلك خلال مقابلة واسعة النطاق دافعت فيها عن التقدم الذي أحرزته الشركة في عهد المالك الملياردير إيلون ماسك، وفقاً لـ رويترز.

ويأتي ظهورها في مؤتمر Code الخاص بـ Vox Media في الوقت الذي تحتفل فيه بمرور 100 يوم على توليها منصب الرئيس التنفيذي للمنصة المعروفة سابقًا باسم تويتر “Twitter”.

وقد واجهت أسئلة حول استقلاليتها في هذا الدور وقدرة الشركة على محاكمة المعلنين الذين كانوا حذرين من التغييرات السريعة على المنصة وشخصية ماسك المثيرة للجدل.

وقالت ياكارينو: “إن سرعة التغيير ونطاق الطموح في “إكس” لا وجود لهما في أي مكان آخر”.

وعندما سئلت ياكارينو عن تقديرات الطرف الثالث التي أظهرت أن مستخدمي تطبيق X النشطين قد انخفضوا إلى المركز 25 خلف تطبيق الساعة من سامسونج، قالت إن المقاييس الرئيسية حول الوقت الذي يقضيه على X كانت “تتجه بشكل إيجابي للغاية”، دون تقديم تفاصيل.

وتابعت ياكارينو: أن حوالي 1500 معلن عادوا إلى المنصة في آخر 12 أسبوعًا، وأن 90% من أفضل 100 معلن في الشركة قد عادوا.

وأضافت: إن الشركة قد تكون مربحة في العام المقبل، تواجه ” إكس” أيضًا عددًا من الدعاوى القضائية التي تزعم أنها فشلت في دفع إيجار مكاتبها وملايين الدولارات كتعويضات لآلاف الموظفين الذين تم تسريحهم.