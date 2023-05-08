هل يتنازل ديوكوفيتش عن الصدارة لألكاراس؟

بات الإسباني كارلوس ألكاراس بحاجة الى خوض مباراة واحدة فقط في دورة روما لماسترز الألف نقطة المقررة بين 10 و21 أيار/مايو الحالي، من أجل إزاحة الصربي نوفاك ديوكوفيتش عن صدارة تصنيف رابطة محترفي كرة المضرب، وذلك بعد تقليصه الفارق إلى 5 نقاط فقط معه عقب احتفاظه الأحد بلقب دورة مدريد.

وتغلّب ألكاراس الأحد في النهائي على الألماني يان-لينارد شتروف 6-4 و3-6 و6-3، رافعاً رصيده الى أربعة ألقاب في دورات الماسترز الألف نقطة بعد دورتي ميامي ومدريد العام الماضي وإنديان ويلز هذا العام.

وحقق الإسباني الذي احتفل الجمعة بعيد ميلاده العشرين، فوزه التاسع والعشرين هذا الموسم في 31 مباراة في سلسلة قادته الى أربعة ألقاب من أصل خمس مباراة نهائية، آخرها الأحد ما جعله بحاجة الآن لخوض مباراة وحيدة في روما من دون الفوز بها حتى من أجل استعادة المركز الأول من ديوكوفيتش، وهو الذي اصبح العام الماضي أصغر مصنف أول عالمياً في التاريخ.

وغاب ألكاراس العام الماضي عن دورة روما التي ذهب لقبها لصالح ديوكوفيتش.

وكان صعود الأميركي تايلور فريتز من المركز العاشر الى التاسع على حساب الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم التغيير الوحيد في نادي العشرة الأوائل، فيما استعاد الروسي كارن خاتشانوف المركز الحادي عشر بعدما تخلى عنه الأسبوع الماضي لصالح الأميركي فرانسيس تيافو.

وصعد الكرواتي بورنا تشوريتش أربعة مراكز ليصبح السادس عشر، فيما بات الألماني ألكسندر زفيريف خارج نادي العشرين الأوائل للمرة الأولى منذ أيار/مايو 2017 بعدما بات الثاني والعشرين.

ونتيجة وصوله الى نهائي دورة مدريد الذي كان الثاني فقط في مسيرة ابن الـ33 عاماً، قفز شتروف 37 مركزاً وبات الثامن والعشرين في أفضل ترتيب خلال مسيرته الاحترافية التي بدأت عام 2009.

ولدى السيدات، قلّصت البيلاروسية أرينا سابالينكا الفارق الذي كان يفصلها عن البولندية إيغا شفيونتيك في صدارة تصنيف المحترفات، وذلك بعد الفوز عليها السبت في نهائي مدريد التي تدخل ضمن دورات (دبليو تي أيه) الألف.

وألحقت سابالينكا بالبولندية البالغة 21 عاماً هزيمتها الأولى هذا الموسم على الأراضي الترابية، ما قلص فارق الـ2084 بينهما الى 1744 نقطة.

ونتيجة غيابها عن دورة مدريد، تراجعت التونسية أنس جابر ثلاثة مراكز لتصبح سابعة، فاستفادت كل من الفرنسية كارولين غارسيا والأميركية كوري غوف والكازخستانية إيلينا ريباكينا لتتقدم عليها، فيما احتفظت الأميركية جيسيكا بيغولا بمركزها الثالث أمامهن.

والتواجد في المركز السادس، هو أفضل تصنيف على الإطلاق لريباكينا المتوجة العام الماضي بلقب بطولة ويمبلدون.

كما صعدت اليونانية ماريا ساكّاري مركزاً وباتت ثامنة على حساب الروسية داريا كاساتكينا بعد وصولها الى نصف نهائي مدريد حيث انتهى مشوارها على يد سابالينكا.

– تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل:

نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 6775 نقطة كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 6770 دانييل مدفيديف (روسيا) 5330 كاسبر رود (النروج) 5165 ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 5015 أندري روبليف (روسيا) 4190 هولغر رونه (الدنمارك) 3865 يانيك سينر (إيطاليا) 3525 تايلور فريتز (الولايات المتحدة) 3380 (+1) فيليكس أوجيه-ألياسيم (كندا) 3235 (-1)

– تصنيف اللاعبات العشر الاوليات:

إيغا شفيونتيك (بولندا) 9625 نقطة أرينا سابالينكا (بيلاروس) 7881 جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 5300 كارولين غارسيا (فرنسا) 5025 (+1) كوري غوف (الولايات المتحدة) 4345 (+1) إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 4195 (+1) أنس جابر (تونس) 4116 (-3) ماريا ساكّاري (اليونان) 3516 (+1) داريا كاساتكينا (روسيا) 3505 (-1) بترا كفيتوفا (تشيكيا) 3162