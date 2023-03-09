هل يترك مبابي باريس سان جيرمان بسبب دوري الأبطال؟

أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي أن تركيزه حالياً ينصب على الفوز بالدوري الفرنسي لكرة القدم مع فريقه باريس سان جيرمان، بعد مغادرة دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي.

وخسر الفريق الفرنسي مساء الأربعاء أمام بايرن ميونيخ الألماني 0-2 في أليانز أرينا، بعدما سقط أيضاً على أرضه ذهاباً بهدف دون مقابل.

وقال مبابي في حديثه لوسائل الإعلام عقب نهاية المباراة: “نحن محبطون ولكن علينا أن نمضي قدما”.

وبشأن إمكانية مغادرة سان جيرمان، أوضح اللاعب الشاب: “لا، لا، أنا هادئ – الشيء الوحيد الذي يهمني هذا الموسم هو الفوز بالدوري الفرنسي، وبعد ذلك سنرى”.

وتابع: “في الوقت الحالي، أنا أتحدث فقط عن هذا الموسم. لا شيء آخر يهمني.. نشعر بخيبة أمل”.

هذا وقال موقع “سبورت” الإسباني إن باريس سان جرمان يدرس قرار بيع مبابي في الصيف المقبل، ما لم يجدد تعاقده مع النادي، حتى لا يخسره مجانا في 2024.

وأضاف: “القرار الذي سيتخذه مبابي في الأيام المقبلة سيكون مفتاح مستقبله ومستقبل النادي”.

وأوضح المصدر أن الإقصاء من أبطال أوروبا “استنفد صبر كيليان في باريس”، مبرزا: “لذلك سيكون من الأفضل للنادي الفرنسي السماح له بالرحيل”.