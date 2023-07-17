هل يترشح جمال مبارك للرئاسة المصرية؟ مسؤول مصري يطالب بالتأكيد

رد علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك على مطالبة مسؤول مصري كبير من جمال مبارك توضيح نيته بالترشح للانتخابات الرئاسية المصرية المقررة العام 2024، وذلك على تويتر، فيما اختفى الرد من حسابه لاحقا وتظهر رسالة خطأ.

وقال ضياء رشوان رئيس الهيئة المصرية العامة للاستعلامات ومنسق الحوار الوطني ونقيب الصحفيين المصريين السابق عبر قناة العربية السعودية، جمال مبارك بالتصريح علنا حول ذلك قائلا:” “سؤالي لجمال مبارك: هل تريد الترشح للرئاسة؟ لو عايز تترشح أعْلِن كي يحسم الناس أمرهم”.

يذكر أن حسني مبارك وابنيه قد حُكم عليهم بالسجن 3 سنوات عام 2015 في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “القصور الرئاسية”.