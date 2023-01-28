هل يتحمل رونالدو مسؤولية خسارة النصر أمام الاتحاد كما يقول المدرب غارسيا؟

حمّل مدرب نادي النصر السعودي، رودي غارسيا، مسؤولية إقصاء فريقه من كأس السوبر، للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وخسر النصر من الاتحاد، الخميس، بواقع ثلاثة أهداف لهدف، برسم لقاء نصف نهائي الكأس السوبر السعودي.

وقال غارسيا إن الفرصة الضائعة لرونالدو في الشوط الأول كانت نقطة التحول في الهزيمة.

وباغت الاتحاد النصر بهدف مبكر في الدقيقة الـ15 عن طريق رومارينيو الذي تلقى تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء ليسددها من لمسة واحدة في المرمى.

وأهدر “الدون” فرصة ثمينة للتعديل في الدقيقة الـ43 من اللقاء حيث استقبل عرضية من الجهة اليمنى، ارتقى لها عاليا وضربها برأسه، لكن الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي تصدى لها ببراعة.

ولم يكد رونالدو يستوعب كيف صد البرازيلي محاولته، حتى وجد فريقه متخلفاً بهدف ثانٍ سجله برأسه المغربي، حمد الله إثر غرضية متقنة من رومارينيو.

وبحسب موقع”غوول” فإن النجم البرتغالي كريستيانو سقط في امتحانه الكبير الأول مع فريقه الجديد النصر.

ويعتقد غارسيا أن النتيجة كان من الممكن أن تكون مختلفة لو لم يتغير أداء رونالدو في تلك اللحظات الحاسمة.

وخلال المؤتمر الصحفي، بعد المباراة، أكد المدرب الفرنسي للصحفيين، أن “أحد الأشياء التي غيرت مسار اللقاء كانت فرصة كريستيانو رونالدو الضائعة في الشوط الأول”.

وبدا رونالدو غائبا عن اللقاء في الدقائق الأولى من المواجهة وكان معزولا بين مدافعي فريق مواطنه نونو إشبيريتو سانتو الذي كان خطيرا جدا في الهجمات المرتدة عبر حمد الله ورومارينيو ومواطن الأخير المتألق إيغور كورونادو.

وتحسن أداء النصر في بداية الشوط الثاني وكان رونالدو قريبا من تقليص الفارق من ركلة حرة علت العارضة بقليل (65)، ثم اشتعلت المواجهة حين نجح البرازيلي أندرسون تاليسكا في الوصول إلى شباك غروهي بعدما وصلته الكرة من عرضية لمواطنه لويز غوستافو (67).

وأعطى هذا الهدف الدفع اللازم لفريق رونالدو، لكن الاتحاد عرف كيف يصمد وصولا إلى توجيهه الضربة القاضية لمنافسه من هجمة انطلقت من منطقته وقادها رومارينيو الذي مرر الكرة الى مهند الشنقيطي، فأطلقها قوية رائعة من مشارف المنطقة الى الشباك (3+90).

ويواجه الاتحاد، في النهائي، غداً الأحد، نادي الفيحاء، الذي أقصى الهلال بطل الموسم الماضي 1-صفر.