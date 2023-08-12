هل وراء عزل زيلينسكي لجميع ضباط التجنيد العسكري تقرير عن المجندات الأوكرانيات؟

أعلن الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، يوم الجمعة، إقالة جميع رؤساء مراكز التجنيد العسكري في أوكرانيا من مناصبهم على خلفية مخاوف تتعلق بالفساد، وجاء ذلك عقب تقرير صادم نشرته صحيفة الغارديان عن تعرض عدد كبير من المجندات الأوكرانيات لابتزاز جنسي من ضباط التجنيد.

عرض التقرير شهادات ضد ضباط أوكرانيين وكيف يهددون بعض المجندات بنقل أزواجهن أو أفراد أسرهم لأسخن نقاط الجبهة ليلقوا حتفهم حسب التقرير، وألمح زيلينسكي إلى ذلك بالقول في بيان “إثراء غير مشروع، نقل غير قانوني للمجندين إلى الجانب الآخر من الحدود. وقوننة أموال تمّ الحصول عليها بشكل غير قانوني، أرباح غير مشروعة، لدينا الحل: سنقيل جميع المفوّضين العسكريين”.

ونقلت الصحيفة عن جندية أوكرانية قولها :”لقد تركت كتيبتي لأنه كان هناك هذا الشخص في أعلى المناصب العسكرية والذي كان يتحرش بالنساء وأنا أعرف هؤلاء النساء ، وأنا مسؤولة عنهم الآن وقد تعرضوا للمضايقة من قبل نفس الضابط الذي أخبرهم أنه إذا رفضوا ممارسة الجنس معه ، فإنه سيرسل أزواجهن الذين كانوا أيضًا في اللواء إلى حتفهم، و قيل لي أن أصمت لأنه لم يتحرش بي شخصيًا “.

وتعهدت هانا مليار نائب وزير الدفاع الأوكراني بالمساعدة في ملاحقة قادة الجيش المتهمين مع أدلة قوية بالتحرش الجنسي من خلال المحاكم بعد أن أثيرت مزاعم بالسلوك “غير المقبول” من قبل مجندة تحدثت إلى الغارديان.

ودعت ماليار وهي محامية أيضا ، ضحايا التحرش لمقابلتها ، بعد أن اتهمت مجندات بمخالفات من قائد وحدة تجنيد بأنه أمر مرؤوساته بممارسة الجنس معه أو تحمل قراره بإرسال أزواجهن إلى الجبهة.

يذكر أن هناك حوالي 60 ألف امرأة تعمل في الجيش الأوكراني حاليا ومنهن 42 ألف جندية تتولى منهن 5000 جندية مهام قتالية على خط المواجهة لكنهن يواجهن فسادا مريعا في كل جوانب حياتهن العسكرية، ويصنف مؤشر الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية أوكرانيا في المرتبة 120 من أصل 180 دولة. في عام 2012 وضعت شركة إرنست ويونغ أوكرانيا ضمن أكثر ثلاث دول فسادًا في العالم،