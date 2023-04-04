سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

هل هي ليلة القبض على ترامب؟ المعمعة انطلقت وشعبيته تقفز بين الجمهوريين

سامر باطر by سامر باطر

عادر منذ قليل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب برج المبنى الذي يحمل اسمه، متجها إلى قاعة المحكمة في منهاتن بمدينة نيويورك حيث ستوجه إليها فيها اتهامات بشأن مدفوعات ماليّة جرى تسديدها لشراء صمت نجمة أفلام إباحيّة قبل انتخابات عام 2016، ولن يجري تقييده بالأصفاد ولا التقاط صور خاصة بالتوقيف اليوم بحسب تقارير صحفية. يجري ذلك فيما قفزت شعبية ترامب في استطلاعات الرأي ليتجاوز منافسيه بقوة.

وكالعادة يبدو المشهد كأنه أحد العروض التلفزيونية مع إشارات التحدي من ترامب لمؤيده، فيما تجمعت حشود أخرى من معارضي ترامب وقد اشتبكوا بمناوشات حفيفة مع مناصري ترامب حول اليافطات والصراخ المتبادل حول ترامب.

وفي استطلاعات الرأي بين الجمهوريين ، كان ترامب يتصدر المنافسين بحوالي 52 في المائة من الأصوات ، بينما انخفض ديسانتيس إلى 21 في المائة. حصلت حاكمة ولاية ساوث كارولينا السابقة نيكي هالي على خمسة في المائة من الأصوات ، بينما حصل نائب الرئيس السابق مايك بنس على ثلاثة في المائة ، وحصل كل من كريس كريستي ومايك بومبيو على اثنين في المائة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...