هل هي ليلة القبض على ترامب؟ المعمعة انطلقت وشعبيته تقفز بين الجمهوريين

عادر منذ قليل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب برج المبنى الذي يحمل اسمه، متجها إلى قاعة المحكمة في منهاتن بمدينة نيويورك حيث ستوجه إليها فيها اتهامات بشأن مدفوعات ماليّة جرى تسديدها لشراء صمت نجمة أفلام إباحيّة قبل انتخابات عام 2016، ولن يجري تقييده بالأصفاد ولا التقاط صور خاصة بالتوقيف اليوم بحسب تقارير صحفية. يجري ذلك فيما قفزت شعبية ترامب في استطلاعات الرأي ليتجاوز منافسيه بقوة.

وكالعادة يبدو المشهد كأنه أحد العروض التلفزيونية مع إشارات التحدي من ترامب لمؤيده، فيما تجمعت حشود أخرى من معارضي ترامب وقد اشتبكوا بمناوشات حفيفة مع مناصري ترامب حول اليافطات والصراخ المتبادل حول ترامب.

وفي استطلاعات الرأي بين الجمهوريين ، كان ترامب يتصدر المنافسين بحوالي 52 في المائة من الأصوات ، بينما انخفض ديسانتيس إلى 21 في المائة. حصلت حاكمة ولاية ساوث كارولينا السابقة نيكي هالي على خمسة في المائة من الأصوات ، بينما حصل نائب الرئيس السابق مايك بنس على ثلاثة في المائة ، وحصل كل من كريس كريستي ومايك بومبيو على اثنين في المائة.

BREAKING: Donald Trump is now under arrest in New York City ahead of his arraignment in court https://t.co/0NxzuxZt8I pic.twitter.com/9sdFFunjcM — CNN (@CNN) April 4, 2023