هل هي قاهرة الـ كورولا؟ سيارة كوين بلاس الكهربائية من بي واي دي بـ 55 ألف ريال

بسعر 15000 دولار أمريكي أي قرابة 55 ألف ريال، توصف كوين بلاس (Qin Plus) وهي سيارة كهربائية جديدة طرحتها بي واي دي BYD ، بأنها “قاهرة سيارة كورولا“بسعرها المنخفض، وذلك مع مواصلة ثاني أكبر شركة لتصنيع السيارات الكهربائية في العالم بقلب قواعد اللعبة في سوق السيارات العالمية.

تم إطلاق كوين بلاس وهي سيارة كهربائية بالكامل هذا الأسبوع في الصين وحققت أرقاما مذهلة في طلبات البيع عبر الإنترنت علما أنها تأتي بتشكيلات من خمسة طرز مختلفة تتراوح أسعارها بين (15,270 دولار ) إلى 19.4 ألف دولار أمريكي.

تأتي سيارة كوين بلاس بمحرك بقوة 100 كيلووات وخيار بطارية بقدرة 48 كيلووات في الساعة توفر نطاق يبلغ 420 كم قبل الحاجة لإعادة الشحن، أو بطارية بقدرة 57.6 كيلووات في الساعة بمدى 510 كم.

يذكر أن السيارات الكهربائية الصينية بي واي دي BYD كانت الأكثر مبيعًا في الربع الأخير علما أنها تصنع سيارات أرخص مع طرز فائقة وتدعمها شركة وارن بافيت بيركشاير هاثواي Berkshire-Hathaway.