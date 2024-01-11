هل نالت بيتكوين الاعتراف الرسمي بموافقة هيئة الأوراق المالية الأمريكية على صناديق استثمار لها

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أمس الأربعاء، الموافقة على تغييرات القواعد التي تمهد الطريق لصناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين، مما يمثل أحد أقوى المؤشرات على الاعتراف الرسمي بها.

وبذلك تكون الهيئة التنظيمية قد منحت الموافقة على إطلاق صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة مما سيسمح للمستثمرين العاديين بالاستثمار والتعرض لعملة بيتكوين دون الحاجة إلى امتلاكها مباشرة. ويأتي ذلك بعد إرباك وقع أول أمس بالإعلان عن هذه الموافقة ثم التراجع بالقول إن حساب الهيئة قد تعرض للاختراق.

يذكر أن اثنتي عشرة شركة تقدمت بطلبات لإدراج صناديق متداولة في البورصة مدعومةً بـ”بيتكوين” في الولايات المتحدة.