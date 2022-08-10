هل صندوق الاستثمارات العامة السعودي مهتم بشراء حصة في مطار هيثرو؟

تدرس “فيروفيال” الإسبانية خيارات بشأن حصتها البالغة 25% في مطار هيثرو في لندن، وأجرت محادثات أولية مع مستشارين خارجيين بشأن مستقبل حصتها في أكبر مطار في بريطانيا.

يأتي ذلك وسط اهتمام بحصة “فيروفيال” من شركة الأسهم الخاصة “أرديان”، التي أجرت محادثات مع مستشاريها بشأن اقتراح مشترك محتمل مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حسبما ذكر المصدران وشخص آخر مطلع على الأمر لوكالة “رويترز”.

وتبلغ قيمة “هيثرو” حوالي 24,3 مليار يورو (25 مليار دولار)، بما في ذلك الديون، وفقا لحسابات “جيه.بي مورجان” في أيار / مايو. وبحسب تقديرات “جيه.بي مورجان”، تبلغ قيمة حصة شركة “فيروفيال” في هيثرو 611 مليون يورو.

وتعرض مطار هيثرو، الذي قالت شركة بيانات الطيران “أو.إيه.جي” في يوليو /تموز إنه خامس أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، لضرر شديد من الإغلاق بسبب جائحة كورونا. ورفعت الشركة توقعات عدد المسافرين عبر المطار هذا العام إلى 54,4 مليون في حزيران / يونيو بعد تعافي حركة السفر.

وفي الشهر الماضي طلب هيثرو، مثلما فعلت بعض المطارات الأخرى في أوروبا، من شركات الطيران التوقف عن بيع تذاكر المغادرة للرحلات في فصل الصيف ووضع سقف لعدد الركاب للحد من قوائم الانتظار وتأخر الأمتعة وإلغاء الرحلات.

وجهاز قطر للاستثمار، الذي يمتلك حصة 20% في مطار هيثرو، هو ثاني أكبر مستثمر في المطار البريطاني المكتظ بالمسافرين، في حين يمتلك كل من “كاس دي ديبوت ايت بليسمنت دو كوبيك” وصندوق الاستثمار السيادي السنغافوري “جي.آي.سي” ومؤسسة الاستثمار الصينية حصصا كبيرة في المطار.