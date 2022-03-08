هل سيولد قطاع الطيران في الشرق الأوسط مزيدا من الوظائف مع ارتفاع أسعار النفط؟

استفسر أريبيان بزنس من كامل العوضي نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حول تبعات ارتفاع أسعار النفط على أداء شركات الطيران في الشرق الأوسط وهي في بداية مرحلة التعافي فيما تخيم غيوم الأزمة الروسية الأوكرانية لتزيد الضغوط على قطاع الطيران في فترة حرجة ترفع التكاليف التشغيلية، وتؤدي لزيادات في أسعار الرحلات وفيما يلي أبرز هذه ردود على أبرز المستجدات. ما مدى تأثر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أسعار النفط هذا العام؟

يتم تداول خام برنت اليوم بأكثر من 120 دولارًا. عند هذا المستوى، يمكن أن يمثل الوقود نصف أساس التكلفة لبعض شركات الطيران. إن استيعاب مثل هذه الإضافة الهائلة على التكاليف في الوقت الذي يكافح فيه قطاع الطيران لخفض الخسائر مع خروجه من أزمة جائحة كوفيد 19 – التي استمرت عامين ، سيكون تحديًا كبيرًا. إذا ظل سعر النفط على هذا المستوى المرتفع، فمن المعقول أن نتوقع بمرور الوقت أن ينعكس ذلك على عائدات شركات الطيران.

ما الذي من شأنه أن يساعد شركات الطيران في المنطقة من حيث الدعم الحكومي للتعافي، وأي إجراءات معينة؟

الشيء الرئيسي الذي يمكن للحكومات القيام به لدعم التعافي هو تسهيل السفر. تشمل الأولويات، إزالة جميع حواجز السفر (بما في ذلك الحجر الصحي والاختبار) لأولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل بلقاح معتمد من منظمة الصحة العالمية ، وتمكين السفر بدون الحجر الصحي للمسافرين غير الملقحين ممن لديهم اختبار بنتيجة سلبية قبل المغادرة ، وإزالة حظر السفر و تسريع تخفيف قيود السفر نظرا لأن المسافرين لا يشكلون خطرًا أكبر لانتشار كوفيد 19 مما هو موجود بالفعل لدى عامة السكان. تتمثل الأولوية الثانية للحكومات في ضمان عدم تعريض تعافي السفر الجوي للخطر من خلال زيادة الضرائب والرسوم. يعد الطيران أحد أكثر القطاعات الاستراتيجية في العديد من الاقتصادات في الشرق الأوسط وهو محرك قوي للنشاط الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. إنه أيضًا مصدر توظيف كبير، ستؤدي زيادة الرسوم والضرائب أثناء الجائحة أو بعدها إلى توقف الانتعاش المستدام للصناعة وإلحاق الضرر بالتواصل الدولي.

كيف يمكن لشركات الطيران التخفيف من اضطرابات قيود المجال الجوي بسبب الأحداث في أوكرانيا؟

إن تصعيد الأحداث في أوكرانيا محزن للغاية. نأمل في حل مبكر وسلمي. بالنسبة للطيران، تأتي السلامة على رأس أولوياتنا دائمًا. يساعد اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) في تسهيل تبادل المعلومات ذات الصلة وفي الوقت المناسب مع شركات الطيران من مصادر حكومية وغير حكومية لدعم شركات الطيران أثناء تخطيطها لعملياتها حول إغلاق المجال الجوي في أوكرانيا وأجزاء من روسيا.

هل تعتقد أنه سيكون هناك المزيد من الخسائر في الوظائف، أو الوظائف الشاغرة في هذا القطاع هنا؟

مع بدء تكثيف الطيران، سيخلق هذا فرص عمل في هذا القطاع، لقد رأينا بالفعل العديد من شركات الطيران في المنطقة تطلق حملات توظيف للموظفين التشغيليين لدعم التعافي السريع.