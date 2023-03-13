هل سيصبح الاسفلت أبيض اللون على طرقات السعودية مع البدء بتبريد الطرق؟

أعلنت الهيئة العامة للطرق البدء بأول تجربة على طرق المملكة من نوعهاـ وشرعت بتجربة تقنية جديدة لتبريد الطرق، وبمواد محلية الصنع، وذلك ضمن حزمة من التجارب العلمية التي يجري تنفيذها بهدف الارتقاء بتجربة مستخدمي الطرق باعتماد حلول لمواجهة الارتفاع المطرد الملحوظ في درجة حرارة داخل المدن أو ما يسمى بالجزيرة الحرارية.

ويلفت تقرير في صحيفة سبق في هذا السياق إلى أن الطرق تمتص درجة الحرارة أثناء النهار، وتصل درجة حرارتها في بعض الأحيان إلى 70 درجة مئوية.

كما تقوم الطرق بإعادة إطلاق هذه الحرارة ليلاً؛ ما يُسبِّب ظاهرة ملحوظة علميا وتُسمى “ظاهرة الجزيرة الحرارية”، التي تؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة، وتلوث الهواء؛ لذلك دعت الحاجة لمعالجة “ظاهرة الجزيرة الحرارية”؛ إذ تم البدء في تجربة استخدام ما يُعرف بالأرصفة الباردة، وهي عبارة عن مواد عدة محلية الصنع، لها القدرة على امتصاص كميات أقل من الأشعة الشمسية، من خلال قدرة هذه المادة على عكس الأشعة؛ وبالتالي تكون درجة حرارة سطحها أقل من الأرصفة التقليدية.. وتناسب هذه المادة الطرق المحيطة بالمناطق السكنية.

تقنية جديدة لتبريد الطرق..

م.العباس الحازمي (مدير عام الإدارة العامة للجودة والبيئة بوزارة النقل) يشرح تفاصيل أول تجربة من نوعها على طرق المملكة، وتأثير هذه التقنية على الطريق والسيارة#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/FMJTQn66M3 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 14, 2023

خلال الصيف تتسب أشعة الشمس اللاهبة برفع درجة حرارة الاسفلت بسبب لونه الأسود الذي يمتص الحرارة أكثر من الألوان الفاتحة يعمل الأسفلت كمصدر إضافي لارتفاع الحرارة التي تنبعث منه لاحقا لساعات طويلة بعد غروب الشمس، وهو ما دفع بمدن عديدة للنظر بمواجهة ذلك كما هو الحال مع لوس أنجلس ، لطلاء الاسفلت بإضافة اللون الأبيض له بكلفة باهظة تبلغ 40 ألف دولار عن كل ميل بمادة كول سيل البيضاء. لكن المدافعين عن الفكرة يقولون إن فوائدها قد لا تقدر بثمن.

وكان مجلس الوزراء قد اعتمد الشهر الماضي استراتيجية قطاع الطرق. وتعمل الهيئة العامة للطرق على تنفيذ العديد من المبادرات في إستراتيجية قطاع الطرق، تضم 52 مبادرة؛ منها 10 مبادرات للسلامة المرورية، و10 مبادرات لتطوير السياسات واللوائح والمعايير، بالاضافة لـ9 مبادرات بجودة الطرق، و 7 مبادرات مع القطاع الخاص، و 3 مبادرات للكثافة المرورية، و 5 مبادرات للحوكمة، و 4 مبادرات للاستدامة المالية، و 4 مبادرات لتنمية القدرات والكفاءات.

ووضعت الإستراتيجية عدداً من المحاور التي ترتكز عليها، وهي جودة الطرق، والسلامة المرورية، والكثافة المرورية .



وتهدف إستراتيجية قطاع الطرق للوصول للتصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالمياً، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 8 حالات لكل 100 ألف نسمة، كما تهدف إلى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية إلى 20%.

ولاستراتيجية قطاع الطرق أثر كبير على دعم الناتج المحلي وخلق الوظائف، حيث يتوقع أن تستهدف الإستراتيجية دعم الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 74 مليار ريال بحلول عام 2030؛ مع خلق 293 ألف وظيفية مباشرة وغير مباشرة في قطاع الطرق بحلول عام 2030.

وستقوم الهيئة العامة للطرق بالاشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية الطموحة، وذلك من خلال ممارسة الهيئة لدورها الأساسي في تنظيم كافة شبكة الطرق الوطنية، من خلال وضع السياسات والتشريعات والأنظمة والقواعد التي تكفل الارتقاء بتجربة مستخدمي الطرق داخل وخارج المدن.

الجدير بالذكر أن إستراتيجية قطاع الطرق تُعتبر أحد الاستراتيجيات القطاعية المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتنص رؤيتها على تعزيز سلامة واستدامة قطاع الطرق، بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها والتشجيع على الابتكار.

كأول تجربة على طرق المملكة من نوعها..

البدء بتجربة تقنية جديدة لتبريد الطرق، وبمواد محلية الصنع، وذلك ضمن حزمة من التجارب العلمية التي يجري تنفيذها بهدف الارتقاء بتجربة مستخدمي الطرق.#الهيئة_العامة_للطرق pic.twitter.com/oMmL9gy2IW — الهيئة العامة للطرق | Roads General Authority (@RGAsaudi) March 13, 2023