سامر باطر by سامر باطر

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هل سيخسر آلاف المحامين وظائفهم مع مرافعة أول روبوت في المحكمة؟

سامر باطر by سامر باطر

سيدافع روبوت عن متهم في قضية سرعة زائدة ليكون أول حالة لتولي روبوت مهام محام للمرافعة في محكمة لأول مرة في العالم بحسب مجلة نيو سيانتست، ففي فبراير القادم موعد الجلسة، سيتولى الذكاء الاصطناعي ببرنامج “دو نوت باي” (DoNotPay) (وتعني لا تدفع)، تلقين المتهم بما يتوجب عليه القيام به للرد على استجواب القاضي في محكمة القضايا المرورية “أول محام روبوت في العالم”

سيعمل برنامج الذكاء الاصطناعي ضمن هاتف جوال ذكي ويصغي لكل ما يقال في قاعة المحكمة في فبراير قبل أن يملي على المدعى عليه ما يجب يقوله عبر سماعة أذن. ولم تكشف شركة الذكاء الاصطناعي دون نت باي-DoNotPay، عن موعد الجلسة ولا اسم المحكمة واسم المدعى عليه.

وتزعم الشركة أن روبوت دو نوت باي كسب 160.000 نزاع في لندن ونيويورك و تم استخدامه أكثر من 9000 مرة في مدينة نيويورك منذ إطلاقه في مارس في لندن ، وكسب أيضا في المطالبات المتعلقة بتأخير رحلات الطيران وإلغائها، وساعد في قضايا السيارات ذاتية القيادة، فضلا عن مساعدة اللاجئين.

القضايا التي يتولاها الروبوت

  • مواجهة الشركات في المطالبات القانونية
  • مقارعة الروتين الحكومي و البيروقراطية
  • البحث عن الأموال المهدورة
  • إلغاء الاشتراكات المجانية تلقائيًا
  • الحصول على تعويض رحلات الطيران الملغاة أو المتأخرة
  • تحليل شروط الخدمة الإلكترونية بحث عن ثغرات أو مشاكل محتملة
  • تقديم استئناف للاعتراض على حظر الحسابات الإلكترونية والمصرفية
  • الاستئناف على مخالفات مواقف السيارات

وتطول القائمة التي توردها الشركة وتزعم أن الروبوت لديها قادر على توليها، مثل مواجهة محاربة الرسوم المصرفية وايقاف رسائل البريد الإلكتروني العشوائي، والرد على الاحتيال الطبي ومحاربة التمييز في مكان العمل.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...