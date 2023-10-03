هل سيتم قطع الإنترنت عن العالم يوم 11 أكتوبر؟ الإمارات ترد

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن لا صحة للأنباء التي تتحدث عن انقطاع منتظر في خدمة الإنترنت في العالم بتاريخ 11 أكتوبر 2023. وذلك عبر منشور لها موقع التواصل الاجتماعي “إكس” تويتر سابقاً.

ونوهت الهيئة إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب إثارة المخاوف في هذا الشأن.

ويأتي هذا التعليق رداً على ما تداولته العديد من المواقع والأفراد في وسائل التواصل الاجتماعي حول شائعة انقطاع الإنترنت عن العالم يوم 11 أكتوبر الجاري.

#تدرا: لا انقطاع لخدمة الانترنت في 11 أكتوبر.

كما ندعوكم إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.#TDRAUAE #UAE pic.twitter.com/6oWAS7HUEO — تدرا ?? TDRA (@tdrauae) October 3, 2023

انقطاع الإنترنت عن العالم.. ماذا لو حدث؟

إذا انقطاع الإنترنت عن العالم تمامًا ولفترة طويلة من الزمن، سيكون له آثار كبيرة ومتعددة على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والشخصية، ونستعرض بعض تلك التأثيرات المحتملة:

تعطل التجارة الإلكترونية والأنشطة المالية.

انقطاع الاتصالات بين أفراد العائلة والأصدقاء.

تعطل التعليم والعمل عن بعد.

تعطيل أنظمة الملاحة والخدمات اللوجستية.

انقطاع الكهرباء في بعض الحالات.

زيادة في الجرائم الإلكترونية.