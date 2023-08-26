هل سيتم توزيع أراضي مجانية بالعلا؟ “سكني” يوضح الآلية..

في الوقت الذي تشهد فيه مدينة “العلا” تطورا هائلا يسعى السعوديون للحصول على فرصة إمتلاك أرض سكنية عبر برامج التطوير السكني في وزارة الشؤون البلدية و القروية و الإسكان، و يبدو أن مدينة العلا الواقعة شمال غرب المملكة، التابعة إداريًا لمنطقة المدينة المنورة، ستطرح فرصا سكنية عبر برنامج”سكني”.

فقد تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لبرنامج “سكني” مع سؤال مغرد بشأن موعد توزيع الأراضي بالعلا.

وردا على ذلك، قال البرنامج: “يتم الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة قبل إدراجها في الموقع، وفي حال أصبحت متاحه يمكنك الحجز في المخطط المناسب لك من خلال حسابك”.

كما نصح الحساب بتحميل تطبيق سكني لإستلام تنبيهات المخططات الجديدة والتعرف على كل ما هو جديد.

في وقت سابق، أكد برنامج سكني أن نظام الحجز الإلكتروني موحد ويكون إبرام العقد الإلكتروني لتخصيص أرض من خلال تطبيق سكني، ويستوجب البناء خلال ثلاث سنوات كحد أقصى.

جاء ذلك في رد من برنامج سكني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي “العناية بالمستفيدين”، ردا على سؤال مغرد استفسر بشأن آلية حجز الأراضي المجانية، وفقا لصحيفة”تواصل”.

وتابع برنامج سكني “لا يمتلك المستفيد الصك إلا بعد الانتهاء من بناء الأرض وتقديم شهادة الاشغال، ويتم احتساب المدة من تاريخ توقيع العقد واستلام المنتج”.

و تعتبر مدينة العلا من أقدم المدن على وجه الأرض التي تنعم بآثار طبيعية وتراث عريق، حيث يعود تاريخها إلى 200 ألف عام قبل الميلاد.

وتعمل الحكومة السعودية الآن على ضخ المليارات لتطوير المدينة وتهيئتها للنشاط السياحي، ذلك ضمن رؤية 2030؛ لتستطيع استقبال أكثر من 400 ألف سائح سنويًا من مختلف البلدان.