هل سيتدارك العراق تعثر مشروع نبراس مع شل للتفوق في تصدير البتروكيماويات؟

يسعى العراق لمواصلة العمل على مشروع بتروكيماويات واعد يبشر بجعل العراق في الصدارة في تصدير البتروكيماويات، مع إعلان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأسبوع الماضي البحث في استكمال مشروع النبراس للبتروكيمياويات، وهو من المشاريع المتعثرة منذ عام 2015، التي تركز الحكومة على تنفيذها والعمل فيها طبقاً لأولويات الإصلاح الاقتصادي. ويأتي ذلك بعد انسحاب شركة شل العملاقة من مشروع نبراس للبتروكيماويات، والذي تبلغ قيمته 11 مليار دولار.

وناقش السوداني تعيين جهة استشارية للمشروع تتولى الجوانب الفنية والمواصفات ومتابعة جودة المسالك التكنولوجية في التصاميم والوحدات الإنتاجية، كما وجّه بتولي وزارة الصناعة والمعادن إتمام التسوية الرضائية مع شركة شل، “التي أعلمت الحكومة بتغيير استراتيجيتها في العمل، والتوجه للتركيز أكثر على مشاريع الغاز في العراق، وبالتالي فسح المجال أمام الشركات العالمية الأخرى؛ لتنفيذ هذا المشروع المهم والحيوي”.

ونقلت تقارير أن انسحاب شل جاء لأسباب لوجستية وأمنية ومالية، بحسب خبير عراقي في مجال الطاقة.

يذكر أن شل عقدت الصفقة في 2015 وكان العراق يتطلع ليصبح أكبر منتج للبتروكيماويات في الشرق الأوسط.

لكن عقبات عديدة اعترضت شركة شل أبرزها العوائق الحكومية مثل اجراءات الحصول على المعدات وتصاريح العمل وطلبات التأشيرة، أو تسليم . كما توجد مبالغ يطلبها كبار المسؤولين الحكوميين.