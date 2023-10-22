هل ستواجه بين سبورتس منافسة مزدوجة من أبل ومن خسارة نجوم كرة القدم العالميين؟

يبدو أن شعبية قنوات بين سبورتس أصبحت مهددة مع انتقال أهم نجوم كرة القدم العالميين إلى أندية الدوري السعودي، وذلك قد يمثل هزة قوية لقنوات بين سبورتس على الأقل في الشرق الأوسط حيث يجذب اللاعبون من دول عربية اهتماما أوسع بكرة القدم سواء كان ذلك في الدوري الإنكليزي فيما تستعد شركة أبل للاستحواذ على أهم المنافسات الرياضية في العالم.

المستثمر الأمريكي ستيفن باجليوكا، أكد في أغسطس آب الماضي أن استثمار السعودية في كرة القدم الأوروبية سيقلب الكثير من الأمور في الدوري الإنجليزي الممتاز ويرفع رواتب اللاعبين، في ذلك الدوري وهو الأغنى في كرة القدم حاليًا.

وأشار أسطورة نادي ليفربول والمنتخب الإنجليزي ستيفن جيرارد الذي انتقل كمدرب لنادي الاتفاق إلى أن تدفق المواهب على شكل مدربين ولاعبين معروفين من أفضل الأندية الأوروبية سيغير الكثير وحذر من أن المملكة العربية السعودية “قادمة بقوة”.

وتخوض شركات التكنولوجيا الكبرى ووسائل الإعلام الكبرى تنافسا حادا حول شراء حقوق بث البطولات والمباريات الرياضية مع شركات مثل غوغل وديزني التي تتسابق لتعزيز عروضها الخاصة وجذب جمهور مخلص من المشجعين.

أبل هي إحدى الشركات التي تلتزم بتعزيز قائمتها من البرامج والمباريات الرياضية ويبدو أن صفقتها مع الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) تؤتي ثمارها، ويشاع أنه سيتم تقديم عطاءات على حقوق فورمولا ون Formula One (F1) ودوري السلة NBA. حتى أن بعض المحللين تساءلوا عما إذا كان بإمكان الشركة شراء إي إس بي إن ESPN من ديزني.

يعد الحصول على المحتوى المناسب أمرًا بالغ الأهمية لشركة أبل لأنها تواجه منافسة شديدة من شركات مثل نتفلكس وديزني وأمازون في مجال البث التدفقي أي البث المباشر. ولا تكشف الشركة عن أرقام المشتركين في خدمتها Apple TV+؛ ومع ذلك، فقد كررت الشركة باستمرار أهمية الخدمات – مثل البث المباشر – لمستقبلها. “بالنظر إلى النجاح الذي حققته أبل مع الدوري الأمريكي لكرة القدم، وخاصة بعد ميسي، ويلفت أميت دارياناني من شركة إيفر كور (Evercore ISI) في تنويه للمستثمرين بالقول:” نعتقد أن الرياضة تظل مجال تركيز كبير للشركة التي تسعى للتمييز في عروضها التلفزيونية كما أن الشركة تركز على الألعاب الرياضية التي يمكنها تقديم ثلاثة معايير في عروضها وهي: الحصرية والعالمية والفريدة. وقال سانتوش راو، رئيس قسم الأبحاث في مانهاتن فينتشر بارتنرز، لموقع Yahoo Finance: “إن ذلك يتماشى مع استراتيجيتهم المتمثلة في تقديم برامج تتمنه بالجودة بدلاً من التركيز على الكم فقط، فهي لا تراهن على الاستحواذ على كل شيء.”



ورغم أن المنافسة لا تزال في بدايتها ولايزال الكثير تحت غموض التكهنات إلا أن المؤكد هو أن فيصل الرئيسي المسؤول عن استراتيجية البث الرقمي والنشر الشاملة لمنتجات بين سبورتس beIN، والتي تشمل إجمالي 32 قناة رياضية و11 قناة ترفيهية، سيواجه مهمة تزداد صعوبة في كسب مشتركين جدد مع تحولات المشهد الرياضي الحالية.