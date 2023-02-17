فيما أشار ساكسو بنك، عن احتمال تحفيز تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لموجة استثمارات عالمية جديدة تنطلق من دول الخليج؛ وذلك بعد تصدر هذه التكنولوجيا الحديثة للمشهد التقني العام، لاسيما مع إطلاق شركة أوبن إيه آي لحل تشات جي بي تي، روبوت الدردشة، يلمح خبراء ومراقبون إلى احتمال وجود فقاعة مع ضخ استثمارات هائلة في الذكاء الاصطناعي وأدوات مثل تشات جي بي تي وأن يؤدي ذلك إلى الدفع بها إلى ارتفاعات غير مستدامة وانهيار سريع.

وتكاد الضجة ومساعي التسويق الخفية والمحمومة للذكاء الاصطناعي وتشات جي بي تي ChatGPT تحديدا، تصم الآذان، فهذه الضجة المفتعلة دفعت ببعض المراقبين في قطاع التقنية للتحذير من أن الذكاء الاصطناعي (AI) سوف ينفجر وينهار مثل انهيار الدوت كوم سنة 2000، أو انهيار العملة المشفرة مؤخرا. فهذا التوق واللهاث للقفز نحو الشيء التالي الأهم سيحفز استثمارات ضخمة في ChatGPT وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى. وردا على ذلك يجيب اثنان من الخبراء بالنفي. وأجاب أحد أصحاب شركة رأس المال الاستثماري جاي داس إنه من المحتمل وجود فقاعة صغيرة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي المرتبطة باللغة ، ولكن لا توجد فقاعة حول الذكاء الاصطناعي.

داس هو أحد مؤسسي سافاير فنتشرز ، وهي شركة استثمار رأسمالي متخصصة في شركات مرحلة النمو والتوسع. ويعتقد أن الأسواق أكثر عقلانية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي مقارنة بالعملات المشفرة أو الشركات الناشئة في مجال السيارات الكهربائية. يوافق بيل هاسكل، الذي سبق أن تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة انفنتشر Innventure العضو المنتدب في Internet Capital Group ، وهي شركة رأسمال مغامر كانت قيمتها تبلغ 60 مليار دولار في ذروتها وقبل تلاشيها في فقاعة الدوت كوم. ووقتها أشار هاسكل أن الحصول على التمويل كان أبسط شيء وكأنه مجاني وسخي كالمطر، حين كان الجميع يسارع للاستثمار إلى كل ما في وسعهم. كانت الاكتتابات العامة الأولية بذات البساطة أيضا.

احتكار ثلاثي

تضطلع ثلاث شركات وهي مايكروسوفت وغوغل وأمازون، (إلى جانب بايدو الصينية) تسمى بعمالقة التوسع hyperscalers والتي تؤمن مراكز بيانات مع خدمات سحابية ضخمة، بدور هائل في مجال الذكاء الاصطناعي وتلعب دورا كبيرا في الاستثمارات فيه كون معظم تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي ستتكامل مع تطبيقات هذه الشركات مثل تطبيقات الانتاجية كما هو الحال مع غوغل دوكيومنت وأوفيس من مايكروسوفت، لتجنب الحاجة لتطبيق خاص للذكاء الاصطناعي ليعمل بصورة منفصلة عن هذه .

ويرى هاسكل أن سوق الذكاء الاصطناعي سيشهد تطورات صغيرة هنا وهناك حتى يتم التوصل إلى تطبيق فتاك يحقق نتائج مذهلة.

ويرى داس فرصة كبيرة للاستثمارات في البرمجيات الوسيطة وهي التي تعمل على تحسين أداء أدوات الذكاء الاصطناعي ليصبح أفضل في إنجاز مهام محددة.