هل ستنتهي فسحة الحرية على تيك توك مع سيطرة إليسون وعائلته؟

تحذر مؤسسة النزاهة والدقة فير (“FAIR“) الأمريكية بأن استحواذ لاري إليسون على تيك توك، إلى جانب سيطرة عائلته المتزايدة على وسائل الإعلام الأمريكية، يُمثل ترسيخًا خطيرًا لسلطة الإعلام بالتوافق مع دونالد ترامب والسياسات المحافظة. ويُحذر من أن هذا التوجه يدفع الولايات المتحدة نحو بيئة إعلامية أحادية الحزب. وسيستحوذ لاري إليسون، مؤسس شركة أوراكل الملياردير، عمليات تيك توك في الولايات المتحدة بالتعاون مع حلفائه من المستثمرين، مُضيفًا بذلك هيمنةً على وسائل التواصل الاجتماعي إلى إمبراطوريته التجارية ويُسيطر ابنه، ديفيد إليسون، على شركتي باراماونت وسي بي إس من خلال سكاي دانس، مما يُحوّل سي بي إس نحو موقف تحريري يميني، فيما تتطلع عائلة إليسون إلى الاستحواذ على شركة وارنر براذرز ديسكفري، التي تضم سي إن إن، مما يمنحهم سيطرةً محتملةً على العديد من المنصات الإعلامية المؤثرة. و تستعد الولايات المتحدة لتغيير جذري في هيكلية منصة “تيك توك”، بعد توصلها لاتفاق مع الشركة الصينية “بايت دانس”.

وبموجب هذا الاتفاق، ستنتقل السيطرة على عمليات تيك توك في الولايات المتحدة إلى أغلبية أمريكية مع السيطرة على خوارزمية التطبيق التي تحدد المحتوى الذي يصل إلى المستخدمين الأمريكيين من خارج الولايات المتحدة وداخلها. فبينما كانت هذه الخوارزمية ملكًا لـ”بايت دانس” وتعمل الشركة الأمريكية بموجب ترخيص لتشغيلها، سيصبح الوضع مختلفًا تمامًا. وصرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، بأن الخوارزمية ستكون تحت السيطرة الأمريكية الكاملة، وستتولى شركة أوراكل إدارة البيانات والخصوصية. هذا التحول له تداعيات هائلة على المشهد الإعلامي الأمريكي، خاصة مع اقتراب الانتخابات. فقد أظهرت الوثائق أن الصفقة الجديدة تربط تيك توك بشبكة من رجال الأعمال اليمينيين المقربين من دونالد ترامب، أبرزهم الملياردير لاري إليسون، مؤسس شركة أوراكل. إليسون، المعروف بعلاقاته الوثيقة بترامب ودعمه للقوات الإسرائيلية، يضع نفسه في موقع محوري عبر هذه الصفقة. سيطرته على تيك توك، بالإضافة إلى محاولات عائلته الاستحواذ على شركات إعلامية أخرى مثل سي. إن. إن. ، قد تؤدي إلى تشكيل إمبراطورية إعلامية جديدة تسيطر على المحتوى الموجه للشباب. السيطرة على خوارزمية تيك توك لا تعني حجب المحتوى بشكل مباشر، بل يمكن استخدامها لتوجيه المستخدمين نحو سرديات معينة وإخفاء وجهات النظر المنافسة. هذا يثير مخاوف بشأن تحويل الفضاء الرقمي، الذي كان في السابق منبرًا للتعبير الحر، إلى أداة للدعاية السياسية. وسبق أن لعب تيك توك دورًا كبيرًا في نقل سرديات مختلفة عن الأحداث الجارية، مثل الحرب على غزة، مما أثار غضب اللوبي الإسرائيلي.