هل ستكون سيارتك القادمة كهربائية من شركة صينية؟

عملا بمقولة “الغالي هو الرخيص” ومفاده أن الكلفة الإجمالية لسلعة غالية ستكون أرخص مع الوقت لأنها ليست معرضة للتلف والأعطال، تصبح السيارات الصينية هي الأفضل وفيما يلي بعض من الأسباب.

غالبا ما يرتبط السعر المرتفع بالجودة لكن ذلك لا ينطبق على بعض السيارات الصينية الرخيصة لأن تفسير انخفاض السعر لايأتي من التهاون مع نوعية القطع وجودة المكونات بل هو نتيجة لكفاءة التصنيع ووفرة مصادر المواد المستخدمة وحتى المصانع في فيتنام والمكسيك وغيرها هي مصانع صينية تحاول بعض الدول الغربية اللجوء إليها بدلا من الصين!

تخيل أن تصبح سيارة ألمانية عريقة موضع سخرية في الصين بسبب رداءة البرامج فيها؟ هذا ما حدث لسيارات فولكس فاجن هناك ، بل تخيل أن تدفع ما يقارب 55 ألف ريال لسيارة كهربائية مع ضمان لعدة سنوات، مقابل سيارة بسعر يزيد عن 100 ألف ريال لسيارة بنزين من علامة تجارية شهيرة لا تقدم الضمان لأكثر من سنة مع برامج وتطبيقات رديئة في أنظمة مساعدة السائق في السيارة!

كسبت السيارات الكهربائية الصينية في العديد من الدول في آسيا مع ثمنها الذي يصل إلى 12 ألف دولار وما يصل إلى أقل من 20 ألف دولار فقط في فئة السيارات الصغيرة المحببة في آسيا ومعظم الأسواق الأوروبية. وها هي تستحوذ على 60 بالمئة من المبيعات العالمية بحسب تقرير لرويترز.

إنجاز كسر الهيمنة

يستبعد كثيرون نجاح السيارات الكهربائية الصينية على أنه نجاح عابر، لكن الأرقام والحقائق تظهر من النجاح الصيني قمة صغيرة من جبل ثلجي هائل تحت السطح، ويظهر ذلك الجبل أن الصين تصعد بقوة على سلّم القيمة في سلسلة الإنتاج. ويهدد مفهوم السيارة الكهربائية قطاعات عدة وقبلها شركات السيارات العريقة التي توجست منها بل كانت تعاديها بشدة في البداية لأنها تسهل المنافسة أمام أي شركة جديدة تدخل السوق وتخلخل قلاع وأسرار تلك الشركات وخبراتها من الملكية الفكرية وبراءات الاختراع. فشركات السيارات التقليدية حصرت السوق واحتكرت مبيعاته البالغة ثلاثة تريليونات دولار في السنة، حتى وقت قريب. وكان لها ذلك بعد أن اتقنت من خلال خبراتها تصنيع سيارات محركات الاحتراق الداخلي وقطع الميكانيك الأخرى لمستوى كفاءة لا يمكن لأي شركة جديدة أن تتوصل لمستواه قبل عشرات السنين، وأصبحت تلك المحركات بفضل الاستثمار والأبحاث عالية الكفاءة لدرجة أنها أصبحت منذ سنوات لا تصدر أي صوت، في مؤشر على الكفاءة العالية لدى الشركات الكبرى في كل من أميركا وألمانيا واليابان ولاحقا كوريا. وحين نجحت السيارات الكهربائية مثل تسلا التي تستغني عن مكونات ميكانيكية عديدة مثل آلية لنقل الحركة وغيرها، لتصبح مكوناتها مجرد بطارية ومحرك كهربائي بسيط، والآن انقلبت الأمور، تفاجأت شركات السيارات التقليدية ولا تزال إلى اليوم تحاول اللحاق التحول إلى المحرك الكهربائي.

سيارة أورا Ora الصينية

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