هل ستفوز دبي في المنافسة مع روما وبالي ولندن؟

تتنافس دبي حالياً مع وجهات سياحية عالمية للحصول على جائزة أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين للعام الثالث على التوالي في التصويت المقرر إجراؤه في يناير 2024، لتكون بذلك أول مدينة في العالم تحصل على الجائزة للعام الثالث على التوالي حال فوزها بها. ومن المدن الأخرى المرشحة للمنافسة بالي وروما ولندن.

وقد فازت دبي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من موقع “تريب أدفايزر” للعام الثاني على التوالي. وتنافس دبي حالياً مع وجهات سياحية عالمية للحصول على الجائزة للعام الثالث على التوالي في التصويت المقرر إجراؤه في يناير 2024.

وذكر موقع “تريب أدفايزر” أن دبي أثبتت قدرتها على المساهمة في رسم ملامح سوق السفر والسياحة العالمي، وريادة الحراك السياحي على مستوى العالم، فهي تعمل مع الشركاء الدوليين بما فيه مصلحة هذا القطاع للوصول به إلى مستويات متقدمة وكذلك تجاوز كل التحديات التي يواجهها.

وجاء تتويج دبي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 للعام الثاني على التوالي لدى “تريب أدفايزر” نتيجة للتعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل توفير تجارب استثنائية للزوار والضيوف، حيث تتميز المدينة بشواطئها ومراكز تسوقها، ومطاعمها المتنوعة، ووجهاتها الترفيهية، إلى جانب الأنشطة والفعاليات التي تستضيفها المدينة على مدار العام.

كما أنها استطاعت أن تمازج بين عبق تراثها وثقافتها الغنية والإبداع والحداثة لتتميز عن غيرها من الوجهات العالمية الأخرى.

ولعل هذا التنوع كان أحد الأسباب الرئيسية لتتويجها بهذا اللقب، لتؤكد عاماً تلو الآخر أنها الوجهة المفضلة للزيارة، مع سعيها الدؤوب لتكون واحدة من أهم 3 مدن عالمية للسياحة والأعمال وفق أجندة دبي الاقتصادية D33، وترسخ مكانتها كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.

رغم أن المدينة تشتهر بمبانٍ أيقونية مميزة، أبرزها “برج خليفة”، الذي يعتبر أطول مبنى في العالم، ويستقطب سكان وزوار المدينة للاستمتاع بأروع المناظر من خلال منصة المشاهدة “آت ذا توب” في الطابقين 124 و125، بالإضافة إلى أعلى منصة مراقبة في العالم في الطابق 148 على ارتفاع 555 متراً، إلا أن دبي تتيح لزوارها قضاء ساعات الصباح على الشاطئ.

وفي الظهيرة تتيح لهم التزلج على الثلج، فيما يمضون أوقاتهم عند الغروب متجولين على ظهر جمل في الصحراء. كما يمكن رؤية المشهد البانورامي للمدينة من خلال منصة المشاهدة “ذا ڤيو آت ذا بالم” بإطلالات بزاوية 360 درجة على “نخلة جميرا”.

تجارب شاطئية

يمكن للسائح أن يحظى بإطلالة مميزة على برج العرب عند التوجه إلى شاطئ “سنست” بمنطقة أم سقيم، حيث إنها البقعة المفضلة لزوار دبي لالتقاط الصور بجانب “الفندق الأكثر فخامة في العالم”، فهناك يمكن ممارسة رياضة ركوب الألواح المائية أو الاستمتاع بركوب قوارب الكاياك، وكذلك “كايت بيتش”، الذي سمي بهذا الاسم نسبة إلى ممارسي رياضة التزلج بالطائرات الورقية.

حيث يمكن الاستمتاع بلعب الكرة الطائرة الشاطئية أو ممارسة رياضة التجديف على الألواح المائية، خصوصاً أن المنطقة مناسبة للأطفال، وتقدم أكشاك المأكولات والمقاهي المحلية مجموعة من المأكولات الشهية المستوحاة من النكهات العالمية.

تحتفي دبي بالثقافة وتراثها الغني، خصوصاً أحياء دبي القديمة في منطقة الشندغة، وبر دبي، وحي الفهيدي، وديرة والسيف، والتي تقدم للزوار تصوراً رائعاً لتاريخ دبي وتراثها، لا سيما فيما يتعلق بالتجارة، والحرف اليدوية، والغوص لاقتناء اللؤلؤ، ما يكمل المعالم الثقافية القائمة حالياً مثل “متحف الاتحاد”، ومتحف “ساروق الحديد” الأثري، التي يمكن اقتراحها لبرامج العطلات ولزوار الإمارة الشغوفين بالتاريخ والثقافة.

متعة التسوق

توفر مراكز التسوق الفخمة في دبي تجربة تسوق فريدة لما تتضمنه من منتجات لأشهر العلامات التجارية العالمية، إلى جانب الأنشطة الترفيهية وتناول أشهى المأكولات في أحد المطاعم الشهيرة.

ولتجربة تسوق عربية عريقة‘ فإنه يمكن التوجه إلى الأسواق التقليدية، بما في ذلك سوق البحّار، وسوق مدينة جميرا اللذان يعبقان بسحر التاريخ العريق ضمن قالب عصري، على بعد خطوات من أرقى الفنادق والمطاعم. أو يمكنك الرجوع بالزمن إلى الوراء وزيارة الأسواق التاريخية المغطاة التي أحاطت بمنطقة خور دبي منذ مئات السنين.

حيث سوق الأقمشة الذي يحتوي على مجموعة واسعة من الأقمشة بألوان وتصاميم متنوعة، إلى جانب سوق التوابل، حيث يمكنك استنشاق روائح البهارات والأعشاب العطرة خلال التجول في أزقّته، وأخيراً وليس آخراً سوق الذهب الذي يقدم تشكيلة متنوعة من أفخر المجوهرات الذهبية والماسية والمشغولات الذهبية.

مغامرات حماسية

تشكّل منطقة حتا ملاذاً رائعاً وسط جبال الحجر على بعد 90 دقيقة بالسيارة عن دبي، وتقدّم وجهة مثالية لعشاق التصوير والمغامرات. وتوفر الجبال والوديان والمزارع في المنطقة باقة من التجارب الترفيهية المتنوعة، بما في ذلك سد حتّا الذي يعتبر خياراً مميزاً لممارسة ركوب قوارب الكاياك واختبار النزهات الجبلية والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.

وجهة المأكولات وفنون الطهي

يعكس قطاع المأكولات وفنون الطهي في إمارة دبي التنوع الغني مع أكثر من 13 ألف مطعم ومقهى تقدم باقة واسعة من التجارب بأسعار متنوعة، بدءاً من المأكولات الإماراتية العريقة وصولاً إلى الأطباق العالمية الفاخرة. وقد سلط دليل ميشلان الضوء على مركز دبي المتميز في فنون الطهي، مع نشر إصدارين من الدليل الشهير في يونيو 2022 و2023.

كما توجت دبي كواحدة من أفضل 10 مدن في العالم لمحبي الطعام من خلال نتائج Compare The Market’s 2023، وأيضاً حصلت بعض المطاعم في دبي على تقدير من دليل “غولت آند ميلاو”، وأيضاً كشف تصنيف أفضل 50 مطعماً في العالم الصادر في شهر يونيو الماضي عن تألق دبي.

حيث حجز مطعمان في الإمارة مكانهما على قائمة أفضل 50 مطعماً على مستوى العالم. يمكن للمواطنين والمقيمين والزوار كتابة مراجعات عن كل الوجهات في دبي، وتقديم آرائهم وتقييم تجاربهم الشخصية المميزة على موقع تريب أدفايزر.

وهذا ما يزيد من فرص الإمارة في الحصول على المركز الأول، لتشكل بذلك سابقة لم تحدث من قبل، حيث تسهم زيادة أعداد المراجعات في زيادة فرص دبي للحصول على لقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من موقع “تريب أدفايزر” للعام الثالث على التوالي.

تفاعل إيجابي

شكل انطباع زوار المدينة عن التجارب التي خاضوها بدءاً من التفكير بدبي كوجهة، مروراً بالقيام بالحجوزات، وممارسة مختلف الأنشطة والاستمتاع بالمغامرات وتذوق المأكولات، وصولاً إلى مغادرة دبي، أساس ما تسعى إليه المدينة.

حيث إن آراء الأشخاص للأنشطة التي قاموا بها هي عامل مهم في إيصال الانطباعات للآخرين، بل هي أيضاً تشجع الشركاء على تقديم الأفضل دائماً. فالتفاعل الإيجابي مع المنصات الرقمية المتخصصة بالقطاع السياحي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي يسهم في عكس الصورة المشرقة لدبي، ويسلط الضوء على المقومات السياحية التي تتمتع بها المدينة.