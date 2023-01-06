هل ستفرض قيود كورونا وكمامة الوجه مجددا مع القلق من متحور كوفيد الجديد كراكن؟

سرعان ما أصبح متحور “كوفيد” الجديد الذي تم اكتشافه لأول مرة العام الماضي هو السلالة المهيمنة في الولايات المتحدة، وبدأ ينتشر بسرعة مؤخرا فيما تثار مخاوف في دول عديدة منها بريطانيا من احتمال إعادة قيود احتواء كورونا مع ارتداء قناع الوجه بحسب صحيفة ذا تايمز!

يلقب المتحور الجديد بـ “متحور كراكن”، الذي يعني الوحش البحري في التراث النرويجي، ما أثار القلق والخوف حول انتشاره في العالم، حيث تم التعرف عليه في 28 دولة على الأقل، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. هل هو أكثر خطورة؟ هل ينتشر بسهولة أكبر؟ وكيف سيؤثر على تفشي كوفيد في الصين؟

يُعرف الاسم العلمي لمتحور كراكن بـ” XBB.1.5”، وهو سلالة مشتقة من متحور أوميكرون الذي ينتشر حالياً في بعض المناطق بالولايات المتحدة الأمريكية وبدأ رحلته إلى المملكة المتحدة.

وتم تحديد ظهور سلالة XBB.1.5 لأول مرة في الهند، وتحديدًا في أغسطس الماضي، وهو مزيج من متحوري BA.2.20.1 وBA.2.75.

وتأتي المخاوف المتعلقة بهذه السلالة الجديدة من كيفية انتشارها في بريطانيا حالياً وبعض الدول الأخرى حول العالم، حيث جاءت 4% من حالات الإصابة بكورونا بهذا المتحور.

وانتشر متحور XBB.1.5 بشكل سريع في فرنسا وإيرلاندا واستراليا وأسبانيا والهند وسنغافورة.

وقال بعض الخبراء، إن خطورة المتحور الجديد تكمن في سرعة انتشاره وانتقال العدوى بين الأشخاص حتى الحاصلين على التطعيم.

وأشار الخبراء إلى أن ضعف الجهاز المناعي والاختلاط في الأماكن المغلقة وضعف الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة، كل هذا أدى إلى انتشار العدوى بقوة.

وفي الوقت نفسه، لم يتبين بعد أن متحور XBB.1.5 يسبب مضاعفات أو مشكلات صحية أكثر خطورة من السلالات الأخرى.

وبينما مثل متحور “كراكن” 1% فقط من جميع حالات “كوفيد” في بداية كانون الأول / ديسمبر الماضي، تشير تقديرات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أنها ارتفعت لتصبح السلالة السائدة بحلول نهاية الشهر، وهي مسؤولة عن حوالي 41% من جميع الإصابات، فيما قفز نسبته في الولايات الشمالية الشرقية فوق 70%.

وقالت ماريا فان كيركوف، الرئيسة الفنية لمنظمة الصحة العالمية لكوفيد-19 خلال مؤتمر صحفي في 4 كانون الثاني / يناير، إنه في حين أن 29 دولة فقط أبلغت عن حالات تسبب فيها، فإن السلطات الصحية تحذر من أنه يمكن أن يكون أكثر انتشاراً وينتشر بصمت بفضل التراجع في الاختبار.

إثارة قلق العلماء

هل المتحور الجديد أخطر من المتحورات السابقة؟

لم تكن هناك اختلافات كبيرة في الشدة المبلغ عنها بين الحالات التي تسببها XBB.1.5 والمتحورات السابقة. ومع ذلك، مثل السلالات الأخرى التي تثير قلق العلماء، يجذب XBB.1.5 الانتباه لأنه يُظهر علامات الهروب من المناعة. هذا يعني أن لديه القدرة على التهرب من المناعة الطبيعية أو الحماية السابقة التي توفرها اللقاحات، وإعادة إصابة الأشخاص الذين تعافوا من نوبة سابقة من كوفيد.

وتظل البيانات محدودة حول خطورة XBB.1.5 وميلها للتسبب في مرض شديد أو الوفاة. وأصبحت العلاجات السابقة لمعالجة كوفيد – مثل علاجات الأجسام المضادة وحيدة النسيلة – غير فعالة بسبب السلالات السابقة. ومن المقرر أن يستمر هذا الاتجاه مع المتحور الجديد. وحذر العلماء في مقال تمت مراجعته مؤخراً ونشر في مجلة Cell من أن المتحورات الفرعية مثل XBB تشكل “تهديدات خطيرة” للقاحات كوفيد الحالية. وتعني القابلية العالية للانتقال أيضاً احتمال إصابة المزيد من الأشخاص بالعدوى، وبالتالي يعانون من نتائج وخيمة.